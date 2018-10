Güneşi balçıkla sıvamayın! LÜTFEN

Milli maç arasının ardından bu hafta yeniden Süper Lig heyecanına geri dönüyoruz. Beşiktaş pazar günü oynanacak Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Milli maçlar yorgunu yabancı futbolcular, üç büyüklerin karın ağrısı... Dileğim o ki; futbolcuların sakatlıkları yoktur. Gerçi Adem Ljajic Milli takımdan sakat döndüğü için Göztepe maçında oynama şansı çok çok az. Oğuzhan Özyakup milli maçta biraz kıpırdadı ama yine beklenen Oğuzhan ortada yok. Oynadığı maçlarda güven kazanan Karius'un yerine Şenol Güneş'in Tolga'yı oynatma durumu var. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir türlü istenen form düzeyine ulaşamıyor. Tabiiki Beşiktaş'ın büyük yıldızları var. Usta teknik direktör Şenol Güneş'in kısa zamanda takımın form düzeyini artıracağını tahmin ediyorum. Göztepe ligin iyi takımlarından biri. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı itici güç. Göztepe başkanı Mehmet Sepil varını yoğunu kulübünün başarısı için harcıyor. Çok çekişmeli bir maç olacağını tahmin ediyorum. HHH Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da Ümraniye'deki boşluğu doldurmak için Nevzat Demir Tesisleri'ne postu serdi. Beşiktaş taraftarının MHK Başkanı Yusuf Namoğlu için TFF'ye sanal medyada gösterdiği 500 bine yakın istifa çağrısına, zaman zaman Fenerbahçeliler de katılıyor. Bakalım bu haftaki maçlarda hakemlerin tutumu ne olacak? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal! Beşiktaşlı taraftarların tek istediği adalet... Kulüplerin ekonomik durumlarıyla ilgili en ufak bir hareket olmaması beni hayretler içinde bırakıyor. Ey sporseverler; her hafta köşemde yazıyorum, belki de sıkıldınız ama artık gerçeklere sırtınızı dönmeyin. HHH Ali Koç, F.Bahçe Başkanı olduktan sonra sarı-lacivertli kulübe 900 milyon TL getirdi. Buna rağmen "Mart ayını zor çıkarırız" diyor. Diğerlerinden farkı var; şeffaf bir şekilde her şeyi ortaya döküyor. Fenerbahçe yönetiminde başta Burhan Karaçam olmak üzere 5 mali kökenli yönetici var. Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'nı dışlamak için yapılan Beşiktaş kongresinde de bir tane mali işlerden anlayan kişi yok. Berk Hacıgüzeller bile kadro dışı kaldı. Geçtiğimiz gün Ahmet Ağaoğlu ile birlikteydim. 2023 bütün gelirleri temlikli olan Trabzonspor'un her ay 30 milyon TL'ye ihtiyacı var. Sevgili takımlarına gönül vermiş taraftarlar; maalesef durum böyle. Bunları açık ve net yazdığım için bana gönül koymayın ama gerçekler bunlar. Çok merak ediyorum; yetkililer güneşi balçıkla suvamaktan vazgeçip ne zaman gerçekleri ortaya koyacaklar. M sinan.vardar@fotomac.com.tr SİNAN VARDAR Shakira sen ne yaptın! 2 Ekim'de Meksika'da Azteca Stadı'nda Shakira konseri vardı. Vodafone Park'a olanlar Azteca'ya oluyor; zemin patates tarlası! Meksikalılar feryat-figan haykırıyorlar. Birkaç yazımda bu konuya değindim ama hala vicdanım rahat değil. Vodafone Park'ın zemininin bu hale gelmesinin faturası kime kesilecek? VE BU KONSERDEN BEŞİKTAŞ NEDEN PARA ALMADI? Hayretler içindeyim ve halen bir yanıt yok!