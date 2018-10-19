Güneşi balçıkla sıvamayın! LÜTFEN – Sinan Vardar – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Güneşi balçıkla sıvamayın! LÜTFEN

    arasının ardından bu hafta yeniden heyecanına geri dönüyoruz. pazar günü oynanacak deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Milli maçlar yorgunu yabancı futbolcular, üç büyüklerin karın ağrısı... Dileğim o ki; futbolcuların sakatlıkları yoktur. Gerçi Adem Ljajic Milli takımdan sakat döndüğü için Göztepe maçında oynama şansı çok çok az. milli maçta biraz kıpırdadı ama yine beklenen Oğuzhan ortada yok. Oynadığı maçlarda güven kazanan Karius'un yerine 'in Tolga'yı oynatma durumu var. Beşiktaş'ta ve bir türlü istenen form düzeyine ulaşamıyor. Tabiiki Beşiktaş'ın büyük yıldızları var. Usta teknik direktör Şenol Güneş'in kısa zamanda takımın form düzeyini artıracağını tahmin ediyorum. Göztepe ligin iyi takımlarından biri. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı itici güç. Göztepe başkanı varını yoğunu kulübünün başarısı için harcıyor. Çok çekişmeli bir maç olacağını tahmin ediyorum. HHH Beşiktaş İkinci Başkanı da Ümraniye'deki boşluğu doldurmak için 'ne postu serdi. Beşiktaş taraftarının MHK Başkanı için TFF'ye sanal medyada gösterdiği 500 bine yakın istifa çağrısına, zaman zaman Fenerbahçeliler de katılıyor. Bakalım bu haftaki maçlarda hakemlerin tutumu ne olacak? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal! Beşiktaşlı taraftarların tek istediği adalet... Kulüplerin ekonomik durumlarıyla ilgili en ufak bir hareket olmaması beni hayretler içinde bırakıyor. Ey sporseverler; her hafta köşemde yazıyorum, belki de sıkıldınız ama artık gerçeklere sırtınızı dönmeyin. HHH , F.Bahçe Başkanı olduktan sonra sarı-lacivertli kulübe 900 milyon TL getirdi. Buna rağmen "Mart ayını zor çıkarırız" diyor. Diğerlerinden farkı var; şeffaf bir şekilde her şeyi ortaya döküyor. Fenerbahçe yönetiminde başta Burhan Karaçam olmak üzere 5 mali kökenli yönetici var. ve Erdal Torunoğulları'nı dışlamak için yapılan Beşiktaş kongresinde de bir tane mali işlerden anlayan kişi yok. Berk Hacıgüzeller bile kadro dışı kaldı. Geçtiğimiz gün Ahmet Ağaoğlu ile birlikteydim. 2023 bütün gelirleri temlikli olan Trabzonspor'un her ay 30 milyon TL'ye ihtiyacı var. Sevgili takımlarına gönül vermiş taraftarlar; maalesef durum böyle. Bunları açık ve net yazdığım için bana gönül koymayın ama gerçekler bunlar. Çok merak ediyorum; yetkililer güneşi balçıkla suvamaktan vazgeçip ne zaman gerçekleri ortaya koyacaklar. M sinan.vardar@fotomac.com.tr SİNAN VARDAR Shakira sen ne yaptın! 2 Ekim'de Meksika'da Azteca Stadı'nda Shakira konseri vardı. 'a olanlar Azteca'ya oluyor; zemin patates tarlası! Meksikalılar feryat-figan haykırıyorlar. Birkaç yazımda bu konuya değindim ama hala vicdanım rahat değil. Vodafone Park'ın zemininin bu hale gelmesinin faturası kime kesilecek? VE BU KONSERDEN BEŞİKTAŞ NEDEN PARA ALMADI? Hayretler içindeyim ve halen bir yanıt yok!

    Sinan Vardar - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN