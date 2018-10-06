Beşiktaş’taki değişim

Beşiktaş'ın performansını sezon başından bu yana beğenmiyorum. Siyahbeyazlılar geçen sezonlardaki gibi güçlü değil, rakiplerine baskı kuramıyor. Futbol tabiriyle belirtmek gerekirse Beşiktaş bu sezon ısırmıyor.

Malmö maçında da Beşiktaş sevenlerini hayal kırıklığına uğratttı.

Açıkça belirtmek gerekirse; geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren takım gitti yerine iki ileri bir geri giden bir takım karşımıza çıktı.

Peki bu kötü gidişatta suçlu kim?

Beşiktaş'ta bir kısım, özellikle de yönetime yakın kişi ve gruplar eleştiri oklarını teknik direktör Şenol Güneş'e yöneltiyorlar.

Tabii onlar da haklı olarak yöneticileri temize çıkarmaya çalışıyorlar.

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