Beşiktaş’taki değişim
Beşiktaş'ın performansını sezon başından bu yana beğenmiyorum. Siyahbeyazlılar geçen sezonlardaki gibi güçlü değil, rakiplerine baskı kuramıyor. Futbol tabiriyle belirtmek gerekirse Beşiktaş bu sezon ısırmıyor.
Malmö maçında da Beşiktaş sevenlerini hayal kırıklığına uğratttı.
Açıkça belirtmek gerekirse; geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren takım gitti yerine iki ileri bir geri giden bir takım karşımıza çıktı.
Peki bu kötü gidişatta suçlu kim?
Beşiktaş'ta bir kısım, özellikle de yönetime yakın kişi ve gruplar eleştiri oklarını teknik direktör Şenol Güneş'e yöneltiyorlar.
Tabii onlar da haklı olarak yöneticileri temize çıkarmaya çalışıyorlar.
Düşünsenize geçtiğimiz dört sezonda Beşiktaş'ta kimler geldi, kimler geçti... Mesela forveti ele alalım. Demba Ba'dan, Mario Gomez'den, Abobakar'dan, Cenk Tosun'lardan geldiğimiz nokta Vagner Love ve Larin!!!
Bu geçiş bile Beşiktaş'taki düşüşü gözler önüne seriyor. Talisca'nın müthiş skorerliğini, Tosic'in savaşçılığını hepimiz çok özlemedik mi? Tabii ki evet...
Beşiktaşlı taraftarlar Negredo'yu arar duruma geldi.
Bu kadar gel gitin olduğu bir yerde teknik direktör ne yapsın ki?
Altını çizmek gerekir ki, Şenol Güneş hep şunu söylüyor; "Transferi ben değil, başkan yapıyor!" Ve maalesef yanlış transferlerin kulübe getirdiği olumsuzluklar ortada...
Beşiktaş'ın da borcu maalesef artık ödenmez boyutlara ulaşıyor.
Beşiktaş'taki dalgalanma kötü ekonomik koşullarda devam edecek gibi.
Yakın geçmişte Arsenal, Porto, Napoli, Tottenham, Lyon'a kök söktüren siyah-beyazlı takımın taraftarları, bugün haklı olarak Malmö gibi orta sınıf bir takım karşısında alınan yenilgiye kahroluyorlar.
Beşiktaş camiası artık ayağa kalkıp bu kötü gidişatı durdurmalı.
Siyah-beyazlı takımın eski gücüne kavuşması için sadece camianın önde gelenleri başta olmak üzere herkes elini taşın altına sokmalı.
Gerçek şu ki; Beşiktaş ekonomik düzlüğe çıkmadan başarı gelmez.
Maalesef Şampiyonlar Ligi'nde oynanan iki sezonda kazanılan maddi ve manevi hava iyi kullanılmadı, hatta har vurup harman dağıtıldı.
Özellikle Oğuzhan ve Tolgay'ın bu sezonki kötü performanlarına yazacak kelime bulamıyorum. Böyle giderlerse Beşiktaş forması onlara hayal olacak.
Gökhan Gönül uzun süredir çok formsuz . Lens vurdum duymaz.
Caner bir var, bir yok. Medel, Quaresma, Necip, Pepe ve Babel'in dışında formda oyuncu yok denecek kadar az.
Necip'i hepsinden ayrı tutuyorum.
O her zaman göreve hazır Beşiktaş'ın gerçek askeri. Ona yapılan eleştirileri çok haksız ve maksatlı buluyorum.
Beşiktaşlı taraftarlar da artık gerçekleri görmeli ve Şenol Güneş'e sahip çıkmalı. Çünkü Güneş de pes ederse çöküş büyük olur.