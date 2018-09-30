Kasırga

Kaç gündür geldi gelecek denen kasırga dün akşam Beşiktaş'ın futboluyla geldi.

Tabii ki şaka bir yana Allah tüm insanları doğal afetlerden korusun ama Beşiktaş dün nefis futboluyla kasırga gücüyle esti.

Kaç maçtır ilk 45 dakikalarda durgun bir görüntü çizen Siyah- Beyazlı takımın, Kayserispor karşısında güzel futbolunu 90 dakikaya yayması önemliydi. Siyah beyazlı futbolcuların kazanma isteği beni ve takıma gönül verenleri umutlandırdı.

Beşiktaş takımında dün Quaresma orkestra şefi gibiydi. Ljajic takıma uyum sağladığını nefis paslarıyla gösterirken Atiba bu takımın olmazsa olmazı olduğunu gösterdi.

Ama Atiba hücuma daha çok hücuma katılması gerekir. Özellikle bu tür maçlarda Beşiktaş'ın Pepe ve Atiba gibi sürpriz golcülere ihtiyacı oluyor.

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Oğuzhan oyunda kaldığı 60 dakikada önceki haftalara göre çok daha iyiydi. Onun az pas hatası yapması Beşiktaş'ın vitesini de yükseltti. Medel solda sırıtmadı ama hücuma çıkmaması nedeniyle Babel etkisiz kaldı.İngilzce love aşk anlamına geliyor.Geçen sezon Beşiktaşlılar da Love'ın transferini aşkla karşılaşmışlardı.Sonra aşk kırgınlığa dönüştü ama Şenol Güneş doğru zamanda Love'ı sahneye sürerek ustalığını gösterdi.Love da kendisine yakışanı yaptı ve attığı gol ve performansıyla taraftarlarla barıştı ve aşk yeniden başladı.Beşiktaş'ın kadrosu yumuşak ayaklardan oluşuyor. Takımın yaş ortalamasının yüksek olduğunu hesaba katarsak bu takıma Güven ve onun gibi iki genç oyuncunun monte edilmesi şart.

Ertuğrul Sağlam iyi bir takım yapmış. Kayserispor oyunu çirkinleştirmeden mücadele etti ama gücü Beşiktaş'a yetmedi.

Kayserispor'da özellikle Bilal'i çok beğendim.

Dün tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar yine dört dörtlüktü.

"Sevemez kimse seni" tezahüratı tüylerimi diken diken yaptı.