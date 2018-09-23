Derbi ne olur?

Yarın akşam Kadköy'de derbi heyecanı yaşanacak.

Maçtan önceki dostluk atmosferi gerçekten çok güzel. Umarım sonrasında da kaybeden kazananı tebrik eden bir maç olur.

Derbi maçları her zaman sürprizlere açıktır. Benim mantık ve gönül favorim tabii ki Beşiktaş... Siyahbeyazlı takımın tabii ki geçen 3 sezondan bu yandaki performansı yok.

Ancak Beşiktaş yine de takım olma özelliğinden uzak olan Fenerbahçe karşısında sahaya favori olarak çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına forvetsiz çıkacak.

Larin, Vagner Love, Mustafa Pektemek büyük ihtimalle ilk 11'de olmayacak.

Formda olan Babel'in bu görevi başarıyla üstleneceğine inanıyorum. Siyah-beyazlı takımın formda kalecisi Karius ve Portekizli yıldızı Quaresma'nın derbi maça damga vuracağını tahmin ediyorum.

Tabii ki bu derbi maçta Beşiktaş'ın en büyük kozu teknik direktör Şenol Güneş olacak. Koltuğu sallanan Cocu'nun yanında Güneş derbi maçlara çok hakim bir görüntü çiziyor. Beşiktaş camiası bir bütün halinde Şenol Güneş'in arkasında.

Bu çok ama çok önemli bir faktör...

Hakem Fırat Aydınus'un Beşiktaş'la arası yok ama bu maçta Fırat'ın dört dörtlük bir performans göstereceğine inanıyorum.

Türk futbolunda centilmenlik mesajları verirken Semih Özsoy adında bir yönetici ortaya çıktı.

Semih kardeşim amacın nedir çok merak ediyorum.

Yapma, etme!

Zannedersem bu açıklamalarından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un haberi yok. Beşiktaşlı yöneticilere sesleniyorum; Semih Özsoy'a yanıt vermeyin.

Derbiyi boşu boşuna germeyin.



KULÜPLERİN YAPMASI GEREKEN

Kulüplerimizin borç batağından kurtulması için birinci madde; öncelikle kulüp başkanları ve yöneticilerin mali konularda sorumlu olmaları gerekiyor.

İkinci madde olarak başta büyük kulüpler olmak üzere üye sayısı 100 bin olmalı ve bu şekilde yönetimler seçilirken toplama üyelerin varlığı sona ermeli.

Kulüplerde grupçu ortadan kalkmalı.

3. önemli husus ise altyapıya önem verilmeli.

Yoksa gerisi boş...



REÇETE GENÇLERDE

Son haftalarda bakıyorum; Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 18 yaşındaki Ozan Kabak'a ilk 11'de yer veriyor.

Sarı-Kırmızılı takımda Ahmet Sivri de A Takım'a göz kırpıyor. Geçtiğimiz hafta Alanya-Trabzonspor maçını izlerken ev sahibi ekipte 20 yaşındaki Merih Demiral mükemmel bir stoper. Derinliğine inceledim. Fenerbahçe altyapısında yetişmiş, Sportif Lizbon'un ikinci takımında oynamış. Mesut Bakkal onu Alanyaspor'a transfer etmiş. Maçın 5. dakikasında Trabzonspor'a bir de harika gol attı. A Milli Takım için Lucescu'nun dikkatini çekmek istiyorum.

Altay'da genç Atakan Çankaya iki yıldır dikkatimi çeken bir futbolcu. Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy ve Burak Kapacak gibi genç yetenekler harika performans gösteriyorlar.

Geçtiğimiz sezon Florya'da Galatasaray- Fenerbahçe U 21 maçını izlemiştim. O maçta gözüme Eljif Elmas gözüme çarpmıştı. Elmas, bu sezon Fenerbahçe'nin A Takımında yer alıyor.

O maçtan sonra Eljif ve daha önce izlediğim Ömer Faruk Beyaz'a yazımda yer vermiştim. Fenerbahçe yönetimi henüz 15 yaşındaki Ömer Faruk'la da profesyonel sözleşme imzaladı. Tebrik ediyorum.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Batuhan Alparslan artık ilk 11'de yer alıyor. Abdülkadir Parmak da yakın zamanda ilk 11'de oynayacak kapasitede bir futbolcu.

Artık teknik direktörlerin böyle genç yeteneklere yer vermesi Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacaktır.



GOOD MORNİNG

aal yöneticilik hayatım ve daha sonra spor yazarlığı ve yorumculuğumda hep altını çizdim; "Ey yönetenler Türk futbolcusuyla Türk Lirası üzerine anlaşmalar yapın.

Devamında da yabancı futbolcularla da anlaşmalarda TL üzerine anlaşın.

Kabul etmeyen futbolcuları da almayın." Bunları defalarca söylemekten demekten dilimde tüy bitti.

Bu konuda geçtiğimiz gün dört büyük kulüp Göksel Gümüşdağ'ın organizasyonda toplandı ve böyle bir karar aldılar.

Biraz geç kaldınız ama yine de Türk futbolu için hayırlı olsun.

Good morning...