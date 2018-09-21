Kartal moral buldu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş belli ki Fenerbahçe derbisini düşünerek Sarpsborg maçında Babel, Quaresma, Tolgay ve vida gibi yıldızları yedek kulübesine çekmişti.

Açık ve net söylemek gerekirse;

Siyah-Beyazlı ilk 45 dakikada tanınmayacak kadar kötüydü.

İkinci devre sahaya çıkan Ryan Babel Siyah-Beyazlı takıma büyük canlılık getirdi.

Sezon başında isteksiz bir görüntü çizen Babel'in oyuna sonradan girdiği maçlarda çok daha bir performans çizdiği bir gerçek.

Babel'in ikinci yarının hemen başındaki klas golü hepimizi rahatlatırken Norveç ekibi de bu golün ardından çözüldü.



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İlk 45 dakikada forma giyen Gökhan Töre istekli ama güçsüzdü.Yine de onu yeniden sahalarda görmek güzeldi.Beşiktaş'ta Caner ve Medel hem çalışkanlıklarıyla takımın iyilerindendi. Roco savunmada zaaman zaman sırıtırken Ljajic'in nefis ortasında klas bir gol kaydetmesi dünkü 90 dakikanın en güzel anlarından biriydi.Tabii dün Karius'un hakkını verelim. Alman file bekçesi ilk devrede dağınık Beşiktaş savunmasının arasında bir ara libero gibi oynarken maçta 3 rakibin önemli pozisyonunda kalesinde devleşti.Tribünlerden de alkış aldı.

Beşiktaş'a bu sezon en büyük kötülüğü dünyaca ünlü şarkıcı Shakira yaptı.

Shakira konseri sonrası sahanın zemini patates tarlası gibi oldu.

Bu zemin deplasmana gelen takımlar için velinimet olurken çok pas yapan Beşiktaş için büyük handikap oluyor.

Beşiktaşlı futbolcuların zeminle de es geçmemek gerek.

Beşiktaş dün önemli bir galibiyete imza atarken, 3 gün sonra oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulması önemliydi.

Dünkü galibiyette en büyük paylardan biri de tribünleri dolduran muhteşem Beşiktaş taraftarlarıydı.

Yine 10 numara, beş yıldızlık destek verdiler. Tribünlerin kazanmada ne kadar önemli olduğunu gösterdiler.