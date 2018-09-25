Dağ fare doğurdu

Dün Beşiktaş ve F.Bahçe; derbinin adına yakışmayacak kadar kötü bir futbol ortaya koydu. 90 dakika için şunu belirtmem gerekir; dağ fare doğurdu.

Gerçek şu ki; iki takımın da bu sezon işi zor.

Beşiktaşlı olarak ilk devrede 0-0'a razıydım. Beşiktaş, Kadıköy'de ilk 45'te şuursuzca kendi sahasına çekilirken F.Bahçe ardı ardına pozisyonlar buldu. Hasan Ali'nin şutunun direkte patlaması, Ayew'in boş kale yerine dışarı vurması Beşiktaş için şanstı.

Lens kötü, Quaresma ve Caner kötü paslar yapıyordu. Atiba maç eksikliği nedeniyle vasatın altındaydı. Oğuzhan ve Tolgay kötü bile değildi. Bu iki genç arkadaşa şunu hatırlatmam gerekir; bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese. Bu günleri çok ararsınız!

Maçın yıldızı kuşkusuz ki Karius'tu.

Kurtardıklarıyla Beşiktaş'a 1 puan kazandırdı.

Babel ilk devrenin son 5 dakikasına girilirken harika bir golle Beşiktaş'ın ve derbinin gidişatını bambaşka bir havaya soktu.

İkinci devreye Beşiktaş önde olmanın özgüveniyle oynamaya başladı ve pozisyonlar bulmaya başladı.



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Vida, Beşiktaş adına bir çuval inciri berbat etti. F.Bahçe'nin golünde 30 milyon euro'luk Vida'nın 1.75'lik Ayew'e kafa vurdurması kamera şakası gibiydi.

Babel'le müjdelenen 3 puan Vida'yla 1 puana indi. Tabii burada yönetimin vurdumduymazlığından bahsetmemek olmaz.

Şenol Güneş'in aylardır belirttiği gibi santrfor eksikliği hissediliyor.

Güneş futbolun olmazsa olmazı gol sıkıntısını çözmek için şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor.

Beşiktaş'ın gerçek bir golcüsü olsa rahatlıkla 3 puanı hanesine yazdırırdı.

Yine de Beşiktaş için Kadıköy'den alınan 1 puan hiç yoktan iyidir. Ama bu futbolla nereye kadar?

Maçtan önce hakem Fırat Aydınus'a güvendiğimi belirtmiştim.

Aydınus harika bir yönetimle beni haklı çıkardı.

Tebrikler kardeşim.

Derbinin en güzel yanı dostça başlayıp, dostça bitmesiydi.