Derbi ve Beşiktaş'ın geleceği

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde iki kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin verdikleri olumlu demeçler fair-play açısından çok önemliydi.

Maçtan sonra Çarşı'nın yaptığı teşekkür açıklamasında denildiği gibi deplasman tribünlerinde büfelerin açık olması ve güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarına insan muamelesi göstermesi çok harikaydı.



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Derbi maça gelince...Bir futbol adamı olarak söylüyorum ki; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , tamamen 3 puan kazanmak için çıkardığı bir 11 sahaya sürdü.Kanatlarda Lens, Quaresma, ortada Babel, orta sahada Tolgay ve Oğuzhan ve göbekte ise Atiba...Ne yapsın Şenol Güneş? Oğuzhan ve Tolgay Arslan 90 dakikayı yürüyerek bitirdi. Babel hariç iki kanat adamı da son derece formsuzdu.Ama maçtan sonra bilhassa spor yorumcuları Sinan Engin , Abdülkerim Durmaz, Hıncal Uluç ve twitter'daki troller Şenol Güneş'i korkak oynatmakla suçladılar.Sağduyulu Beşiktaşlılara sesleniyorum;Şenol Güneş'e sahip çıkın.Zaten kulübün ekonomik durumu bir felaket.Eğer Şenol Güneş de ayrılırsa Beşiktaş'ı çok karanlık günler bekler.Özetle şu anda liderin iki puan gerisinde, UEFA Avrupa Ligi grubunda ilk maçını farklı kazanan Beşiktaş ancak Şenol Güneş yönetimiyle hem Türkiye 'de hem de Avrupa kupalarında başarıya ulaşabilir.Geçtiğimiz hafta televizyonda BalıkesirsporÜmraniyespor maçını izliyordum.Çünkü çok sevdiğim Giray Bulak Balıkesirspor 'un başında.Balıkesirspor'da oynayan Cumali ve Sedat, Ümraniyespor'dan Oğuz bizim BEFAM'ın ürettiği futbolcular.Zevkli bir maçtı.Ne tribünlerde ne de sahada en ufak bir tartışma yoktu. İlk devre sonunda psikopatın biri sahaya atladı ve hakemi yumrukladı.Hakem soyunma odasına gitti, saha komiserleri belki federasyonla görüşüp maçı tatil etti.Balıkesirspor hükmen yenik sayılıp para cezası alıyor ve sahası kapatılıyor.Allah aşkına Balıkesirspor'un burada suçu ne?Tahminim bu psikopat halen Balıkesir 'de elini kolunu sallayarak dolaşıyordur.Bu hasta ruhlu kişinin ömür boyu statlara girmesini engellemek ve adli olarak da hapis kararı vermek en adil karar olurdu.Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nın zemini bildiğiniz gibi patates tarlası gibi.Bu kötü zemin, top oynamak isteyen Beşiktaş için dezavantaj, rakipler için avantaj oluyor.Bu konuya bir kaç yazımda daha değindim. Fikret Orman , Shakira konseri öncesi şöyle bir açıklama yaptı; "Shakira konseri için stadı hiç bir ücret istemeden verdik.Bu konser; Beşiktaş'ın tanıtımı olacak."Peki başkan bu stat konser için hangi firmaya verildi?Neden Beşiktaş 1 lira para almadı?Bu konunun devamlı üzerinde duracağım.Artık yeter!Şeffaflık kulüpler için birinci ilke olmalı.Trabzonspor başkanı sevgili kardeşim Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ediyorum. Bağımsız bir denetleme firmasını eski yönetimin icraatlarını inceletmiş, neler çıkmış neler!Ama bu konuda maalesef Beşiktaş yönetimi büyük bir sessizlik içerisinde.

Son günlerde bazı yöneticilerin icraatllarıyla ilgili ve de stadın maliyetleriyle ilgili ciddi suçlamalar sosyal medyada ciddi bir şekilde dolaşıyor.

Maalesef kulüpten hiç bir açıklama yok!

Başkan en kısa zamanda bağımsız denetleme kuruluşuna bütün icraatlarınızı denetletin.

İnanın, Beşiktaş'ın vicdanları rahat değil.

6 yıldır görevdesiniz ve bu süre içerisinde; hala Ernst &

Young raporunu açıklama cesaretini gösteremediniz.

Bu da Beşiktaşlıların çok merak ettiği bir konu.