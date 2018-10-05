Ders alınmalı!

Malmö'de hava soğuktu ama harika bir zemin vardı. Belli ki oralara daha Shakira henüz konsere gitmemiş!

Beşiktaşlı futbolcular baktılar ki güzel bir zemin özellikle 20 dakikada Malmö'yü kendi sahasına hapsettiler.

Bu zaman diliminde 4 net gol poziyonundandan biri gol olsa maçın hikayesi çok değişik olurdu. Beşiktaş fişi çekecekti ama şanssızlık, son vuruşlardaki isabetsizlik ve ikinci yarıdaki etkisiz futbol bu şaşırtıcı sonucu getirdi.



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Sonuca çok takılmıyorum.

Şenol Güneş'in hesabı öncelikle Konyaspor deplasmanı olduğu için son haftaların formda isimleri; Babel, Quaresma gibi yıldızları yedekte bırakması normal karşılanabilir.

Oğuzhan ve Tolgay için ise aynı şeyleri yazamayacağım. Çünkü haftalardır "Bu formanın kıymetini bilin, böyle oynarsanız yedekte kalırsınız" diye uyarıyordum ve ve sonunda onlara kulübe yolu gözüktü. Gökhan Töre yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı.

Bu Beşiktaş için önemli bir artı.

Güneş belli ki Töre'yi özel olarak hazırlıyor.

Beşiktaş'ın aldığı kötü sonuçta bireysel hatalar ön plana çıktı. İlk golde top Caner'e çarpıp falso aldı ama Karius gibi kaliteli bir kaleci böyle bir duruş hatası yapmamalıydı.

Sadece Necip Lens ve Love iyi başladıkları maçın özellikle ikinci yarısını yürüyerek geçirdi.

Gökhan Gönül'lü ve Caner Erkin'li kanatlar aksarken Caner'in yaptırdığı penaltı amatörlüktü; ona yakışmadı.



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Beşiktaş'ta dün sahanın en iyisi Necip Uysal'dı. Necip müthiş enerjisiyle oynarken özellikle Ljajic'in de daha rahat oynamasını sağladı.

Malmö'de kaleci Dahlin de başarılı kurtarışlarıyla takımına önemli 3 puan kazandıran isim oldu.

Beşiktaş maç boyunca 11 kez ofsayta düşmesine ne yazılır gerçekten bilemiyorum.

Bu yenilgi çok önemli değil, sağlık olsun, diyelim.

Önemli olan böyle mağlubiyetlerden ders almak.

Şenol Hoca gerekeni yapmalı.