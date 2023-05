20. dakika

Futbolla arada sırada ilgilenen biri bile uzunca süredir bu maçı bekliyordu. Sivas'ta Fenerbahçe kazanınca ülkenin yarısından fazlası seçimi, siyaseti bırakıp Dolmabahçe'deki derbiye odaklandı. Türkiye'nin en iyi forvetleri ve en iyi kalecileri ve hatta (bence) orta sahaları karşı karşıya geldi dün akşam. On birlerde sürpriz yoktu. Maç başladığında senaryo da beklendiği gibiydi. Buruk, Beşiktaş'ın beklenen baskısını savuşturup Rashica ve İcardi bağlantısıyla öne geçerken Beşiktaş savunması ve Mert çok çaresizdi. Gol pozisyonu bulmakta zorlansa da Galatasaray açısından işler yolunda görünüyordu. Beşiktaş'ın gol senaryolarıysa tıkanmış gibiydi, ta ki kornere kadar. Nitekim; gol Saiss'le geldi. Kısa boylu Galatasaray karşısında Beşiktaş'ın boy avantajı etkili olmuştu. Gol Beşiktaş'a sadece beraberliği değil özgüvenle birlikte oyun üstünlüğünü de getirdi. Toreira'nın dişinin kırıldığı söylenen bir pozisyon var, o pozisyonda VAR devreye girse Saiss için kırmızı gündeme gelebilirdi. İkinci yarıyla birlikte gözler artık Güneş ve Buruk'un hamlelerindeydi. 2. yarının başında Aboubakar ve Cenk ile gole yakın oynayan Güneş'in takımıydı. Galatasaray baskı yediği dakikalarda yine klasik golünü yedi. Muslera'nın bu seferki suç ortağı Oliveira'ydı. Bu gol olmasa da Beşiktaş her an öne geçeceği golü atabilecek gibiydi doğrusu. Bu golle birlikte ilk hamle Buruk'tan Zaniolo ve Midtsjö ile geldi. İkinci hamle on dakika sonra yine sarı kırmızılardandı. Okan Hoca bu kez Barış ile Dubois'yı sahaya sürdü. Maçın son bölümünde Galatasaray temposunu artırarak pozisyon kısırlığına "dur" demeyi başardı ancak kalesinde tehlikeler görmeye devam etti. Maçta bir gol daha olması (adeta) yazı turaya döndüğünde son sözü Beşiktaş söyledi. Golün sahibi Fenerbahçe karşısında olduğu gibi siyah beyazlıların kötülerinden Aboubakar'dı. Rakip kaleyi tutan tek şutu olan Galatasaray'daysa Aboubakar'dan kötü oynayan o kadar çok isim vardı ki... Okan Hoca, 20. dakikadan sonra maçtan kopan takımına ne olduğunu iyi analiz etmeli.