Kaybedenler

Kabus gibi bir hakem yönetimi izledik dün akşam. Hem Yaşar Kemal Uğurlu hem VAR Serkan Tokat şaşırtıcı kararlara imza attı. Ceza sahası içinde Kerem'in ayağına basıldığı pozisyonda penaltı şüphesiyle, Gazianteplilerin Kerem'e kırmızı kart beklediği anda VAR devreye girmedi. Lüzumsuz bir sarı kartın üzerine ikinci sarı kartla atılan Abdülkerim'in hava topu mücadelesinde faul yapmış olsa bile sarı kartı hak ettiği kanaatinde değilim. Galatasaray'ın an itibarıyla en büyük problemi Kerem gibi gözüküyor.

Seferovic'in kesildiği bir ortamda Kerem her hafta daha kötüye giderek nasıl 11'de kalmayı başarıyor anlamıyorum. Tüm aksiyonların içinde olması güzel ancak her kararı yanlış! Milli futbolcunu çalım, pas, şut tercihleri şaka gibi... Oliveira, Mertens ile birlikte maçın en iyilerindendi. Kafayla, ayakla, duran topla gole de yakın oynayarak etkili performansını süsledi.

***

Mertens gerçek bir saha lideri olduğu yine gösterdi. Mahalle futbolunda penaltıyı yaptıran atardı biz çocukken. Galatasaray adına dün akşam bu gelenek hayata geçse çok iyi olurdu.

Kazandırdığı penaltıda Belçikalı'nın topun başına geçmesi, kullandığı üç penaltıdan birini kaçıran Gomis'in izlemesi daha mantıklıydı. Transfer sezonu biterken direkt 11'de oynayacak bir Türk oyuncu ihtiyacı yine kendini hissettirdi.

Icardi gelince bu takım düzelir mi, bu takımın ihtiyacı, "geliyor" denen Icardi tarzı bir oyuncu mu şahsen hiç emin değilim.

Gaziantep derli toplu bir takım ama karşısında henüz lige hazırmış gibi görünmeyen rakibinin uzun süre eksik oynamasını avantaja çeviremedi hatta bir puana razı olduğunu fazlasıyla hissettirdi.

Sonuçta şansın da yardımıyla hak edenin kazandığı bir maçı izledik.

Erol Hoca, Yaşar Kemal Hoca ve Kerem gecenin kaybedenleriydi.