Meteor

Mustafa Cengiz'in bitmek bilmeyen basın toplantısını bir kenara not edin. Keza;

'21 Mayıs 2021' tarihi Galatasaray için bir milattır. O gün, -kuvvetle muhtemel- Galatasaray'da her olağan dışı durumda sahne alan ortak aklın çöküşüne tanıklık ettik.

Toparlanması da hayli zor görünüyor. Galatasaray kulübü üyeleri, WhatsApp ve e-posta gruplarında, görüntülü toplantılarda telefon konuşmalarında ciddi bir karamsarlığa gömülmüş durumda... Ortak aklıyla övünen köklü camiada aklı selimden uzaklaşıldığı konuşuluyor.

An itibariyle ortada bir ''ortak akıl'' falan da kalmadı. Uzlaşmacı, arabulucu, sevilen isimler yılgınlığa saplanmış durumda.

H H H

İsmini paylaşmak istemeyen önemli bir eski yönetici bana aynen şunları söyledi; ''idari açıdan ibra edilmemiş bir yönetimin kulübü getirdiği nokta ortada. O günden bugüne yargıdan çıkan kararlarla zaman kazanan Cengiz yönetimi, G.Saray'ın tüm değerlerini hiçe sayıyor. Başkan, ailesini, çalışma arkadaşlarını dahi yok sayacak kadar büyük bir hırsla, üyelerden, sporculardan ve teknik heyetten rövanş almak için uğraşıyor''.

Farklı jenerasyonlardaki üyelerden de benzer cümleleri duyduğum için bu görüşü isim vermeden de olsa paylaşmak istedim. Tarihin en çok adaylı seçimine doğru gidilmesine karşın, camianın kanaat önderleri ve başkan adayları taşın altına elini koymasını bekledikleri önemli isimlerden ''hayır'' yanıtını almaktan bıkmış durumda.

İş dünyasının, sosyal ve akademik çevrelerin önde gelen isimleri seçim sürecinde ''ölü taklidi'' yapıyor. Elde 4 aday var, en az iki adaylık daha bekleniyor.

Örneğin; Turgay Kıran ve İbrahim Özdemir'in 28 Mayıs'ta başvurmaları sürpriz olmayacak.

Kimse kusura bakmasın ama bir izlenimimi paylaşmak zorundayım;

Galatasaray üyeleri, listesini vermiş mevcut dört aday, listesini verme ihtimali olan üç-dört isimle oluşturulacak tek bir listeyle seçime girilse bile durumdan pek razı olmayacak bir psikolojide.

H H H

Hem kimseyi beğenmeyip durumdan yakınıyorlar hem de taşın altına ellerini koymuyorlar.

Gerçekten çok acayip, trajikomik bir süreç yaşıyor 116 yıllık kulüp.

Başkan Cengiz'in, kendiyle çalışmayacağını açıkladığı Fatih Terim'i hedefe koyduğu basın toplantısındaki, seçimin haziran ayında yapılmayacağına dair beklentisini her fırsatta vurgulaması kafaları hayli karıştırdı.

Ne Mustafa Cengiz'in, ne de listesindeki olası isimlerin adaylığı kulüp üyelerinden başkanlık için destek alabilecek gibi görünmüyor.

Benim edindiğim bilgiye göre 19 Haziran'da şu an öngörülemeyen büyük bir hadise (misal; Allah korusun, büyükçe bir meteorun İstanbul'a çarpması vb) olmadığı takdirde bu seçim yapılacak.

Yine de tedbir amaçlı olarak;

''başkanın bildiği ama bizim bilmediğimiz önemli bir şey vardır belki'' diyeyim bari. Kişiler, kişisel problemler ivedilikle bir kenara bırakılmalı.

Keza; uğranacak zarar, kulübün yarışmacı olan tek branşı futbolda kaybedilecek bir sezondan çok daha fazlası. Bu çalan çanlar; onun, bunun, şunun için değil tüm Galatasaray için çalıyor.