Yan Yan Vesely

Hiç alışmadığımız bir durum var.

Geçen yıl oyunlara yavaş başlayan ve maç içinde devleşen Fenerbahçe bu yıl çok amatör bir şekilde maçlara çok iyi başlıyor ama oyun içinde özgüven kaybı yaşıyor.

Pana ve Olympiakos gibi direk rakiplerine kaybeden son şampiyon Fenerbahçe'nin şampiyonluk için olumlu bir reaksiyon vermesi için Moskova deplasmanı en doğru zamandı.

Ve dün akşam Fenerbahçe Doğuş uzatmada da olsa kazanarak gereken mesajı Euroleague arenasına verdi.

Valencia ve Bamberg maçlarında harikulade savunma yapan Fenerbahçe Doğuş ligde Daçka karşısında, Euroleague'de ise Olympiakos maçında savunma oyununda büyük sıkıntılar yaşamıştı.

Bu durumun en önemli sebebi pivotların performansının düşük olmasıydı.

Diğer bir anlatışla Vesely'nin yalnız kalması ya da Jason Thompson'ın F.Bahçe'ye katkı vermemesiydi.

Thompson ve özellikle muhteşem Vesely performansı pota altında Fenerbahçe'yi rahatlattı ve maç boyunca CSKA'dan üstün duruma getirdi.

Obra'nın geniş kadroyu verimli kullanamaması konusu da can sıkan bir başka durum. Obradovic dokunulmaz değil, geniş kadrodan verim alamıyor, bu sebeple bazı oyuncuları hiç oyuna dahil etmemeyi tercih ediyor. Tüm oyuncuların hazır ve her an Fenerbahçe'ye katkı vermesi Obra'nın sorumluluğunda olan bir durum. Sorunlar var ama Moskova deplasmanında bu inatçı oyun ve harikulade mücadele çok büyük alkışı hakediyor.