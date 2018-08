Antrenman gibi maç

Geçen sezon kendi evinde yenilmeyen Galatasaray bu statta her zaman 1-0 önde başlıyor.

Teknik direktörün Fatih Terim ise hücumu da çok seviyorsa, çıkardığı 11 tamamen hücum oyuncularıysa, Onyekuru gibi başka bir Rodriguez de buluyorsa böyle sonuç alınması normal.

Sarı-kırmızılılar çok ciddi bir antrenman maçına çevirdiler karşılaşmayı.

Emre Akbaba gibi, forvetin arkasında üç bölgede de oynayabilecek bir oyuncu var.

Emre'nin ortalaması zaten Galatasaray gibi takımlarda 10 ile 20 gol arasında atar.

Bu Milli Takım için de iyi bir şey... Emre'nin karakteri ve oyun yapısıyla kesinlikle Galatasaray'a faydalı olacağını biliyorduk.

Oyuncuların coşkusu, hırsı ve azmi, genç oyuncuların girmesi maçı tamamen şölene dönüştürdü.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybetmesiyle Galatasaray sanki bir doğum günü kutlaması yaptı.

Galatasaray keyif alarak futbol oynadı ikinci yarıda. Oyun keyife döndü artık.

Hakemler duygusal davrandı ve 2 dakika uzatma verdi. Zaten VAR kararından dolayı 2 dakika durdu oyun. Galatasaraylılar devam etmek istiyordu.

İki beki etkili olmamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıda gerçekten iyi futbol oynadı, coşkulu oynadı.

Eren ciddi alanlar açtı, Emre geldi golü yaptı, Onyekuru geldi golü yaptı.

Mesela Fenerbahçe'den örnek verirsek Hasan Ali ceza sahasına gittiyse ancak orada başka bir oyuncun yoksa bu golleri atamazsın.

Şu anda en zayıf iki takım görünüyor, Sivasspor ve Alanyaspor...

Özellikle Alanyaspor dirençsiz. Bu lig hayli zorlu. Mesut Bakkal falan dinlemezler, tak diye düşersin. Çok zayıf ve dirençsiz bir takım. Dikkat etmeleri gerek Alanyaspor'a atılan 6 gol kesinlikle Galatasaray'ı aldatmamalı, mutlaka ileriye iyi bir forvet alınmalı.

Eren iyi bir futbolcu, kaprissiz ve görev aldığında her zaman elinden geleni yapıyor. Gomis'in gitmesi benim için hayal kırıklığı oldu.

Galatasaray mutlaka iyi bir golcü almalı.

Galatasaray için gülerek, eğlenerek güzel bir oyunla harika bir galibiyet oldu.