G.saray hazır değil

G.Saray 2'de iki yaptı, 6 puanı cebe koydu. İyi oynamadı, henüz hazır değiller. Onyekuru harika bir gol attı.

Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Fatih hoca böyle oyuncuları seviyor. Genç ve çabuk bir oyuncu. Bruma, Rodrigues, bu tip futbolcuları çok beğenir.

Savunma arkasına toplu, topsuz yaptığı koşular var. İnşallah bonservisini alma hakkı Galatasaray'dadır. Fernando da 'Oğuz Çetin, Sergen Yalçın pası' vererek golde asisti yaptı.

Aslında Galatasaray'ın 11'i dün Göztepe karşısına çıkan kadro değil. Bu takıma Gomis gelecek, Eren çıkacak. İkinci yarıda da oyuna girdi zaten. Gomis geçen sezon 29 gol atmış. Eğer gitmezse Galatasaray'ın santrforu Gomis'tir. Fatih hoca hemen onu terk etmez. Hocanın Gomis ile ilgili çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bunu muhakkak hissettirmiştir. İyi insan olmak başka bir şey, profesyonel olmak başka bir şey. Göztepe, haftaya Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Her takımı her yerde yenecek potansiyele bir takım. Seyircisi de harika. Stadın kapasitesi 30-35 bin olsa dolar. Ama antrenör istikrarını yakalamaları gerekiyor. Ayrıca Galatasaray tribünleri Yasin'e neden tepki gösteriyor anlamadım. Ben Fenerbahçeliydim, Fenerbahçe'ye gol de attım, çok da mutlu oldum. Fenerbahçe'den sonra da devam edebilirdim ve sorsalardı, ben de gol atmak isterdim. Yasin'in mücadelesine saygı duyulmalı.