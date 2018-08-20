G.saray hazır değil – Rıdvan Dilmen – Fotomaç
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HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    G.saray hazır değil

    G.Saray 2'de iki yaptı, 6 puanı cebe koydu. İyi oynamadı, henüz hazır değiller. Onyekuru harika bir gol attı.
    Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Fatih hoca böyle oyuncuları seviyor. Genç ve çabuk bir oyuncu. Bruma, Rodrigues, bu tip futbolcuları çok beğenir.
    Savunma arkasına toplu, topsuz yaptığı koşular var. İnşallah bonservisini alma hakkı 'dadır. da ', pası' vererek golde asisti yaptı.
    Aslında Galatasaray'ın 11'i dün karşısına çıkan kadro değil. Bu takıma gelecek, Eren çıkacak. İkinci yarıda da oyuna girdi zaten. Gomis geçen sezon 29 gol atmış. Eğer gitmezse Galatasaray'ın santrforu Gomis'tir. Fatih hoca hemen onu terk etmez. Hocanın Gomis ile ilgili çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bunu muhakkak hissettirmiştir. İyi insan olmak başka bir şey, profesyonel olmak başka bir şey. Göztepe, haftaya ile karşı karşıya gelecek.
    Her takımı her yerde yenecek potansiyele bir takım. Seyircisi de harika. Stadın kapasitesi 30-35 bin olsa dolar. Ama antrenör istikrarını yakalamaları gerekiyor. Ayrıca Galatasaray tribünleri Yasin'e neden tepki gösteriyor anlamadım. Ben Fenerbahçeliydim, Fenerbahçe'ye gol de attım, çok da mutlu oldum. Fenerbahçe'den sonra da devam edebilirdim ve sorsalardı, ben de gol atmak isterdim. Yasin'in mücadelesine saygı duyulmalı.

    ile , birlikte el ele Erzurum'u yendiler. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş gibi bir takıma karşı 3-4 pozisyon bulacaksınız ve atamayacaksınız... 1-0 geride olmak Beşiktaş için kötü bir skor değildi. Erzurumspor ikinci yarı baskıyı yiyince Gökhan golü attı. Büyük takımla oynamanın farkı bu dakikadan sonra başladı. en Beşiktaş'ın uzun yıllardır bu kadar pozisyonu 45 dakika verdiğini hatırlamıyorum. Özellikle Tolgay ile Oğuzhan'a çok yük bindi. Oğuzhan'ın 2-3 tane iyi maça ihtiyacı var. Bir düşüş var, özgüven kaybı da var. Hakem Ümit Öztürk harika maç yönetti ama VAR'ın atladığı bir pozisyon var. Vida'nın pozisyonu. Önüne almak istedi ama rakibin ayağına bastı.
    Pozisyon net penaltı. Farkında değil, belli bir kriteri varsa bilemiyorum. VAR'dan seslenseler, penaltıyı çalardı.

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