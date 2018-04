Operasyon yaptılar!

Milyonlarca insana yazık ediyorlar. Bu yaşananlar masumane bir davranış değil. Ne akla, ne mantığa ne de duyguya sığmıyor. Provokatif bir olaya benziyor. Bugüne kadar hakemler benzer durumlarda hep idare ettikleri için bu olaylar çıktı ortaya..

Şimdiye kadar atılan maddelere ve provokatif olayları hakemler idare etmeselerdi bugünlere gelinmezdi.

Kimseyi ayırmıyorum. Her kulüp için söylüyorum. Sporu, futbolu yapanların içindeki adamlara da yazıklar olsun.. Tolga'yı da burada suçlamak istemiyorum ama ne işin var, tribünlerin orada, gir içeri..

Sonra hocası onu kurtarmaya geldi.

Yazık günah Şenol hocaya... Allah şifa versin... Kupayı alsan ne olur olmasan ne olur... İlla bir takım hocasının kafasının mı yarılması lazım.

Yabancı cisimler her statta atılıyor, birilerinin kafasına geldiği zaman mı aklınıza geliyor. O elleri çeksinler Türk futbolundan... Türk futboluna ihanet etmesinler... Ne karar çıkarsa çıksın iş siyasete gidecek. Çünkü bunu istiyorlar. Trabzon'daki olayın aydınlanmamasının sebebi de bunlar..

Bundan sonra hangi karar alınırsa alınsın, Fenerbahçe hükmen de mağlup olsa bunların artık hiçbiri problem değil...



DÜĞMEYE BASTILAR

Problem düğmeye bastılar... Bundan sonra statları, salonları seyredur..

Spordaki taraftarlar müthiş bir sivil toplum örgütleri...

Bir tuzak kurdular. Tuzağın içine sporu da soktular. İnşallah ben yanılırım ama dün Ülker Stadı'nda yaşananların içinde tuhaf bir durum var... Ziraat Bankası bu kupaya sponsor oldu..

Bundan sonra olur mu? Türk futboluna sponsor olanlara günah değil mi, sporculara günah değil mi? Milyonlarca insanlara günah değil mi?

Stadın her ayrı yerinden yabancı maddeler atacaksın. Özel mi gittiniz siz oraya? Kaç tane tribünden atıldı o maddeler? Bunlar tesadüf olamaz... Şenol hocaya da geçmiş olsun, acil şifalar dilerim.