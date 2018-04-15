Rıdvan Dilmen: Tamamen Terim farkı

Tudor ile Fatih Hoca arasındaki en büyük fark; Terim’in taraftar ile olan enerjisi... Başakşehir galibiyetinde de aslan payı tabii ki tribünleri dolduran sarı-kırmızılıların

Galatasaray içeride 43 puan, deplasmanda 17 puan toplamış. Sarı-kırmızılı takım kendi evinde, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe'den 15 puan, Beşiktaş'tan ise 7 puan fazla almış. Burada aslan payını taraftara veriyorum. Fatih Terim ile Tudor arasındaki en önemli fark; Fatih hocanın taraftar ile olan enerjisidir. Tudor döneminde Galatasaray, ilk yarıda deplasmanda bir maç kaybetmişti ve çok büyük protesto edilmişti. Geçen hafta G.Birliği deplasmanında çok berbat oynayan Galatasaray liderliği kaybetmişti ama meşalelerle karşılandı. Bu tamamen Fatih Terim farkıdır.

Türkiye'de 6 şampiyonluk ve Avrupa başarısı olan bir teknik adamın kredisi vardır. Ancak Fatih hoca da olsa Tudor da olsa Galatasaray'ın deplasmandaki geleneği devam ediyor.



G.Saray dün o çok eleştirilen Aykut Kocaman ve F.Bahçe'nin yaptığı benzer taktiği uyguladı Başakşehir'e karşı. Avcı; Visca'nın bu kadar etkisiz kalacağını düşünemedi. Mariano müthiş vurdu ve güzel bir gol attı. Terim maça çıktığı zaman, dörtlü savunma ile klasik önde bastırıp sert oynayayım diye düşündü. İlk 15 dakika Başakşehir'i hemen hemen hiç çıkarmadı. Abdullah Avcı, G.Saray'ın böyle başlayacağını bekliyordu. 15 dakikalık yoğun tempodan sonra G.Saray'ın stoper özellikli iki oyuncusu oyunu tutamadı. Kanatlardaki Rodrigues ile Feghouli de oyundan düştü. 15. dakikadan gole kadar oyun orta alanda sıkıştı. Başakşehir çıkarken bir top kaybetti, G.Saray cezasını kesti. Denayer ile Serdar Aziz'in çabukluğuna güvendiği için Mariano'yu oynatmadı Fatih Terim... Arda kötüydü, Adebayor kayboldu, Elia etkisizdi, Visca da yalnız kaldı ve risk almadı. Gol attıktan sonra Galatasaray oyun şablonunu değiştirdi. Donk'u daha geriye çekti, bir de atletik olarak Sinan'ı oyuna soktu. Bekleyip, ikinci golü aradılar. Adebayor'un maçın başında iki tane sarı kartı var. Rodrigues'in de olması lazım. Mariano'ya verilen kart doğru ama gösterilmeyen en az 5 kart var. Tansiyon çok yüksekti. Hakemlerimiz maalesef idare etmek için sahaya çıkıyor.



Bu sarı kartları göstermezsen oyuncuları zaten sen gerersin. Berbat bir maç yönetti hakem...

Sert oynadı, kazandı

KALİTELİ değil ama mücadeleci bir 90 dakika oldu. Başakşehir'in formsuzluğu ile değil Galatasaray sert ve yakın oynayarak rakibini etkisiz hale getirmeyi başardı.

Güzel olan taraf son 5 haftaya girerken kafa kafaya yarış devam ediyor. Deplasmanda sıkıntısı var ama Galatasaray son virajlara iyi giriyor. Zirvedeki her zaman bir adım öndedir.