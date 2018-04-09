Şampiyonluğa yetmez

Düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarı Neustadter'in çalımını alkışladı.

F.Bahçe'nin, ilk yarı boyunca rakip kaleciyi yere yatırdığı pozisyon yok.

Şampiyonluk için mücadele eden bir takım böyle oynamaz. Soldado ile başlayınca "Hoca niye Fernandao'yla başlamıyor" deniyor. Soldado başlamasa "Niye başlamıyor" diyeceksin!



Sorunun cevabı şu; ikisi de Fenerbahçe için çok yeterli santrforlar değil. "Kontradan gol yersek" diye düşünüyor F.Bahçe... Şenol hoca ise "Gelirse gelsin, ben atarım" diyor. Aykut hoca, basketbol koçu gibi yönetmeye çalışıyor. Alex'i de 15 dakika oynatmaya çalışıyordu.

İkinci yarıyı değerlendirecek olursak.... Bazı küçük rötuşlar, büyük sonuçlar doğurur. Günümüz futbolunda duran toplar üçte bir değerinde.

Şampiyonluk yaşamış takımlara baktığımız zaman da duran topları iyi kullanan Hagi, Emre ve Alex gibi oyuncuları görürüz.

F.Bahçe ilk yarıda kenarlarla birlikte 8 tane duran top kullandı ama sonuç alamadı. 2. yarıda, ikinci duran topta gol geldi. İlk golde yardımcı hakem topun çizgiyi geçtiğini gördü, tebrik ediyorum.



Bu galibiyetle F.Bahçe'nin kazancı ne oldu?

"Daha alınacak 18 puan var. İlk üçte olanlarla oynamayacağım, onların birbirleriyle maçları var" diye düşünüyorlar. Önümüzdeki sezon Kocaman ile devam edilecekse ki, bence devam edilmeli, bu takımın daha ofansif, yetenekli ve efektif oyunculara ihtiyacı var. Kocaman'ın futbol tarzı bu.

Kadrodaki oyuncular istediği oyuncular mı, tabii ki evet. Hedeflediği 11 bu mu tabii ki değil. Aykut Hoca, oyun anlayışı için koskoca Alex'i feda etti. Şunu da belirtmemiz lazım.



"KOCAMAN KALACAKSA VALBUENA GÖNDERİLMELİ"

F.Bahçe son dört maçta hiç gol yemedi. Bu da bir beceridir. "Ben gol yemeyim, nasıl olsa atarım" diyorsa, ilk yarıdaki futbolla olmaz. İkinci yarıdaki futbolla olur. Valbuea'nın riskinin sadece savunmaya yarımcı olmuyor anlamında görmemek lazım. Aykut hoca top kayıplarını da düşünüyor. Bir gerçek var; Aykut Kocaman olacaksa Valbuena olmamalı. Kimse, haftaya Valbuena'yı yazmasın kadroya.

Aatif oynayacak yine. Aykut hoca, "Ben buyum, böyle çalışıyorum" diyor. Hocanın iyi bir tarafı var dış etkenlerden etkilenmiyor.

"Kaybedeceksem kendi oyunumla kaybedeyim" diyor. Hakem Halil Umut Meler, ilk yarıda Şener'in sert girişleri vardı, kart göstermedi ama oyunu oynatmaya çalışan yetenekli bir hakem olarak görüyorum Meler'i.