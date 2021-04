Arabulucu

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Beş maçta dört galibiyet ve her geçen hafta oyun anlamında üstüne koyan bir Fenerbahçe var. İştahlı, arzulu ve dirençli bir Fenerbahçe.

Yeni oyun tarzı ile umut veren bir Fenerbahçe. Her şeyde olduğu gibi burada da 'keşkeler' tabii ki mevcut. Ocak ayında neden bu müdahale yapılmadı da geç kalındı diye düşünüyorum. Oyuncular aynı ama mantık farklı. Dokunuş farklı. İstemek, almak, vermek...

Hepsi farklı. Sezonun en iyi topunu, Kasımpaşa maçının ilk yarısında oynadılar. Şampiyon takım oyunu gibi hem de. Beraber hareket eden, savunmayı da hücumu da iyi yapan bir oyuncu topluluğu sahadaydı.

Hem göze hem de ruha dokunmayı bildiler. Kişisel kaleci hatasını bile örtbas ettiler.

Emre Hoca şu ana kadar 'ben burdayım, beraberiz' dedi. İnancını tüm oyunculara aşıladı. Ne istediğini, ne yapabileceğini her fırsatta anlattı. Kaldı ki, bir anda her şeyi değiştirmek kesinlikle mümkün değil. Yavaş yavaş üzerine koyabilmek önemli. Eksikler yine var.

Kağıttaki gibi durmayan planlar da oluyor. İlk 11 tercihi ile yeni bir oyun tarzı oluştu bence. Anlayamadığım konu ise sonradan giren oyuncuların tüm ritmi bozuyor olmaları.

Aynı anda çok oyuncu değiştirmemek mi lazım yoksa?

Ya da hiç dokunmamak mı? Ozan ve Mert Hakan'ın sahada daha çok tutulmasından yanayım.

Valencia'da ısrar edilmeli. Verimli ve tempolu. Diğer isimleri rafa kaldırdı. Aslında hocasının elini de rahatlattı. Kararsızlık bitti artık.

Nazım en az üç hafta yok. İrfan Can cezalı. Küçük bir değişiklik mecburen yaşanacak. Özil için acele etmemekte fayda var. Ama asıl konu, Alanyaspor maçı. Bir kaç gün önce iddalı bir şekilde, "Kasımpaşa maçı için üç puanı garanti görüyorum" demiştim. Şimdi ise biraz tedirginim.

Zor maç, zor deplasman. Kalan maçlardan en zorunun bu olduğunu söyleyebilirim. Kasımpaşa oyunu yetmez. Daha fazlası, daha da fazlası lazım. Kopmamak için sezon üstü oynamaları lazım. Eğer Alanya'dan galibiyet ile dönemezse, ücra köşede kalır... Göz önünden uzaklaşır. Bini bir, sezonu hiç olur...

Beraberlik yetmediğine göre hücumu düşünen, topa hükmedebilen bir oyun olmalı. Gireni de çıkanı da tam katkı sağlamalı.