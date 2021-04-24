Arkası yarın

Üst perdeden konuşup, ardından bildiğini unutanlara sık rastladığımız haftalara girdik. Aboubakar'ın takıma ne kadar güç kattığını, Emre Hocanın 'mahşerin beş atlısı' ile neler yaptığını, Terimizm'in etkisini, Avcı'nın tempo ve kondisyon yükleyip hayal satmadığını görmeyen, duymayan yoktur her halde.

Mevzudan anladığımız, Aboubakarsızlık sanki Beşiktaş'ın balansını bozmuş gibi. Yokluğunda Larin ve Ghezzal'ın da katkı sağlayamadığı apaçık ortada.

Beşiktaş üç buçuk puan farkla önde olsa da, psikolojik açıdan yuları Fenerbahçe'ye kaptırmış durumda.

Kaçan ile kovalayanı düşünün. Kaçan daha çok panik, kovalayan daha çok hırs yapar. Teori aynı, adları farklı...

Sakatlıklar ve stres Beşiktaş'ın kurgusunu değiştirdi. Artık o baskın ve yıpratıcı oyunu sergileyemiyor.

Sonradan oyuna girenlerden de bir katkı gelmiyor. Mücadele şansı da düşüyor, haliyle... Bir ay önceye kadar 'şampi' dedirten takımdan şimdi bir harfi geri alıyorum. Kimse kusura bakmasın. 'Şamp' yalnızca 'şamp'.

Büyük avantajı riske attılar. Ama hala en güçlü aday Beşiktaş. Lakin verdiği ışıktan değil, matematikten...

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F.Bahçe, 'arkası yarın' parodisinden kurtulmuş durumda. Bu net...Ne istediğini biliyor. Sonuç odaklı. Keyif vermeye de başladı. İsimler aynı da tarzı tamamiyle yeni bir hal aldı. Belki de mutasyona uğradı.Ben eski bir 'Gustavocu' olarak yeni düzende onsuz olan bu hareketin doğru olduğunu düşünüyorum.Skor bulunduğunda kasko niyetine oyuna dahil olması da ayrı bir doğru.Gustavo konusu anlaşılır oldu da, Ozan Tufan'a da bir çözüm bulmalı.Varlığı mı yoksa yokluğu mu takımı daha pozitif etkiler? Teraziye koymak; ıslak kaç, kuru kaç kilo çekecek, tartmak lazım. Anlayacağınız bu konuda kafamda çok soru işareti var.Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den puan alabileceğini düşünmüyorum.Yani benim hesaba göre üç puan kanaryanın kafesinde. Şampiyonluk konusunu, kritik Alanya deplasmanı belirler bence. Rüzgarı arkasına almışken hiç kayıpsız gidebilmek asıl marifet. Bir kez daha söylüyorum.Fark üç değil, üç buçuk...Hakemdi, eski kupalardı, zemindi, çimdi... Bırakın bunları. Asıl konu şimdi,şu an. Ak koyun , kara koyun yakında ortaya çıkacak. Şampiyonluk yarışı mı, düşme hattı mı? Hepsi geçit başında belli olacak.Demba Ba'yı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'nin transfer listesini, hatta Trabzonspor'un nasıl olacağını yarın tekrar konuşalım...