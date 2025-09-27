CANLI SKOR ANA SAYFA
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

27 Eylül 2025 | Cumartesi

Saygı duyacaklar

Singo'nun bireysel becerileriyle hazırladığı, büyük golcü Mauro Emanuel İcardi'nin topukla yaptığı vuruş, bu sezon 'En güzel goller vitrini'nde yer alacaktır.
Mauro İcardi'ye 'kilolu' diyenler, herhalde attığı golü görünce saygı duyacaktır.
İcardi, sakatlıktan dönmesine rağmen hala tek vuruş ustalığını korumayı sürdürüyor.
Singo ile Sallai'nin önlü arkalı oynaması akıllıcaydı.
Singo hücuma çıkarken onun boşluğunu sağ bek oynama pratikliği sayesinde Sallai hep doldurdu.

Ancak Galatasaray, bu birlikteliği Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ikilisinde gerçekleştiremedi ve Alanyaspor sürekli Eren'in bölgesinden hücum girişimlerinde bulundu.
G.Saray, orta sahayı tamamen eline geçiremediği için Akdeniz ekibinden çok ciddi baskılar yedi.
Kaleci Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlara imza attı ama en önemlisi, Ogundu'nun vuruşunda golü ayağıyla önlemesiydi.
Bayern Münih'teki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum.
Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor, hücumda bu yüzden etkisiz kalıyor.

Leroy Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor.
Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı.
Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptılar ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti.

