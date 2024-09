G.Saray Adana’da kendini buldu

Devler Ligi'nden elenen Galatasaray'a Adana'da elde ettiği gövdeli galibiyet ilaç oldu. Milli maç arasında yeni gelen transferlerle Okan Buruk, yepyeni bir sistem ve yepyeni bir takım kurmak için çalışacak. Duyduğum kadarıyla Okan hocanın kafasında Davinson Sanchez, Abdülkerim ve Hermoso ile üçlü oynama fikri var. Adana'ya karşı sol bek oynayan Jelert, Kopenhag'da başarılı olurken Danimarka ekibi, üçlü oynuyordu. Sol bekte de yeni takımda Jakobs görev yapacak. Adana'nın ofsayt taktiğiyle oynaması Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü. Özellikle defanstan atılan uzun toplar Barış'ın ve Kerem'in pozisyon üretmelerini ve gol bulmalarını sağladı.



İlk golde genç kalecinin büyük hatası vardı ama Kerem'in takipçiliği, akan topa ayağını uzatması kaliteliydi. Semih'in kendi kalesine attığı golün dışında Galatasaray'ın Kerem, Barış ve Mertens ile bulduğu üç gol, jenerik olacak güzellikteydi. Gövdeli galibiyet güzel ama her takım Galatasaray'a Adana Demirspor gibi ofsayt taktiği yaparak oynamaz. Ayrıca Okan hocanın oyun anlayışında ayağa pas yapmak, oyuna hakim olmak ön plandadır. Kötü zeminde Galatasaraylı oyuncular pas yapmakta zaman zaman zorlandılar ama uzun toplarla hücuma çıkarken hep etkili oldular.



Okan hoca artık beklerde devşirme oyuncu oynatmamalı. Young Boys maçında Torreira'nın partneri olarak düşünmediği Kerem Demirbay temaslı oyunda çok etkiliydi, ikili mücadeleleri kazandı ve ayağındaki topları pasa dönüştürdü. Barış'ın hırsı ve çalışkanlığı, Kerem'in kabına sığamaması Mertens'in oyun aklı, farkı getirdi. Batshuayi doğru pozisyon alıyor ama ofsayta düşmeme konusunda da özel çalışmalı. Çünkü Batshuayi gol atabileceği pozisyonları buluyor ama ofsaytı ayarlayamadığı için kaçırıyor. İlk yarıda hatalı bir çıkış yapmasına rağmen Muslera, başta penaltı olmak üzere önemli kurtarışlara imza attı.