Teşekkürler

Galatasaray'ın kupada Ümraniye ile oynadığı maçın yorumumda şöyle yazdım; "Okan Hoca keşke C. Palace'ta 75 maç santrfor oynayan 24 gol atıp 11 asist yapan Zaha'yı santrfor olarak oynatsaydı. Barış'ı hücumda kullanıp sol bekte Kaan Ayhan görev yapabilir." Teşekkür ederim Okan Buruk. Galatasaray-Trabzonspor deplasmanında sahaya Zaha'yı santrfora, Barış'ı sağ kanada, Kaan Ayhan'ı da sol beke koyarak başlattı. Okan Hoca'nın bu doğruları en zor deplasmanda Galatasaray'ın maçı farklı kazanmasını sağladı. Zaha iki kaliteli gol atarken sol bekte görev yapan ve hücuma çıkan Kaan Ayhan'a golde asist yaptı. Kaan'ın da vuruşu çok kaliteliydi. Barış Alper de Zaha'ya gol asisti yaparken enerjisiyle, gücüyle mücadelesiyle Trabzonspor'un sol kanadını dağıttı. Kerem Aktüroğlu iki gol attı. 1982'de İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası dahil kulüplerin Avrupa maçlarını izledim. EURO 1984 dahil Avrupa Şampiyonalarını bizzat canlı olarak izledim. Oyun sistemlerini, oyuncuların özelliklerini not ettim. Teknik adamlara hep önerilerde bulundum. Ucundan da olsa topa dokunmuşluğum vardır. 2006'da İtalya için şampiyon olur dedim ve İtalya kupayı kaldırdı (Atilla Gökçe büyüğüm şahittir) 2008'de İspanya kupayı alır dedim ve İspanya aldı (Şansal Büyüka büyüğüm şahittir). Fransa'nın ve Arjantin'in şampiyon olacağını vurguladım. İki ülke Dünya Kupasını kaldırdı (Şahidim gazetedeki yazılarımdır) Mesleğimde araştırmayı, not tutmayı hiç bırakmadım ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadım. Tekrar Okan Hoca'ya önerilerime değer verdiği için teşekkür ediyorum. Trabzon galibiyeti Galatasaray'a özgüven getirecektir. Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlayacaktır. Gövdeli galibiyet ile Galatasaray'ın yeniden rayına oturup ritmini yakalayacağını düşünüyorum. İcardi ile Sanchez'in dönüşü de Okan Hoca'nın elini güçlendirecektir.