Seri galibiyet uzmanı

İki maçtır Fenerbahçe'den futbol resitali.

Bol Oscar'lı bir film izliyoruz sanki.

Takımın her yanı ışık salkımı. İmece ruhu, bindirme hızı diğer takımların çok üzerinde. Her şeyden önemlisi de sahada çok inançlı ve güçlü bir takım var.

Boş yere seri galibiyet uzmanına dönüşmediler.

Fenerbahçe adına veriler "yıldız yılını" işaret ederken, futbolun hakkını verenin futbol da hakkını veriyor.

Görünen o ki, bu sihri anlatmak için 40 sözcük bulsak 41'inciyi arayacağız.

H H H

Gecenin anlamına şapka çıkarmamızı fısıldayan oyuncuların başında yine Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sahanın her yerinde mekik dokurken de oyunu okurken de ateşleyici rolü üstlenen oydu. Vuruş ustası Szymanski'nin sezgisi bile diğerlerinden birkaç saniye önce.

Verdiği mücadele de caba.

İrfan Can Kahveci geçen sezonlardan çok farklı. Durduğu yerde yaprak dökmek mi iyi, sahada kök salmak mı? Şu sıralar aradaki farkı gösteriyor.

H H H

Takımdaki imece ruhuna en güzel örneklerden biri Dzeko'nun Rizespor baskısında kalecisine göğüs pası verdiği pozisyondu. Bunun tanımlamasına her dilde aşk deniyor.

Kaçırdığı net pozisyona gelince, usta ressamların hata payı her zaman affolur.

Kulübedeki kaliteyi ve Fred'in henüz açılmadığını da hesaba katarsak, ligde yenilmesi en zor takım olarak Fenerbahçe'yi işaret ediyoruz.

Yoo kimseye haksızlık etmiyoruz her şey ortada!

Dzeko'nun ilk yarıda attığı golün iptali doğru ama ilk yarıda Szymanski'ye ikinci yarıda Tadic'e yapılan hareketler kesin penaltı.

İki pozisyona da VAR'dan uyarı bile gelmedi. Niye acaba? Bazı soruların cevapları ya kendi içinde saklıdır ya düdüklerde! Şifreyi siz kırın!

H H H

Galatasaray, geçen haftalardan iyiydi ama hala soru işaretleri duruyor. Savunma kurgusuyla oynanmayacağının bilinmesi gerekir.

Sanchez tam isabet ama Kaan Ayhan'ın yerli statüsünden farklı bir özelliği olduğu gözükmüyor.

Kerem Demirbay kaç maçtır gölgesi sahaya düşen yitik adamı oynuyor.

Pozisyonların odak noktası olacağına hataları başına toplamakla yetiniyor.

Icardi sahada gücünü değil zekasını kullanıyor ama beklediği topların gelmemesi ondaki azalmanın tek gerekçesi değil.

Ankaragücü karşısında parmakla gösterilen adam Zaha'ydı. Kerem Aktürkoğlu bir hafta altın tozuna batırılıyor ertesi hafta yeriliyor.

Sebebini kendisinde arasın.

H H H

Beşiktaş, Konya'da futbol olarak olmasa da mücadele olarak kaybettiği deplasmanlardan farklı oynadı.

Bunu bir geri dönüş olarak algılamak fazla iyimser gelebilir.

Çünkü Beşiktaş takımında ne yaptığını bilmeyen adam çok.

Koordine olmakta zorlanmanın sebebi de bu!

Aboubakar'ın Konya'da ortaya çıkmasıyla, iki maçtır takım içinde kilitlenmesi arasındaki bağlantıyı da herkes görmüştür herhalde.

H H H

Futbolda seyir zevkinin tadını kaçıranlar var. En kıytırık faullerde bile ağızlarını kocaman açıp, acıdan kıvranma pozları veren arsız futbolcular bizim ülkemizde. İnsan kalitesine yatırım yapılmazsa bunların arkası kesilmez.

"Bazı şeylere ya yeniden başlanmalı ya da kafalar tıraşlanmalı" diyeceğim ama pirelerin berberlik yaptığı yıllar masallarda bile kalmadı artık.