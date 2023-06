Gurur ve hüsran!

Şampiyonluğun şereflendiği bir gecede Galatasaray sezonun tablosunu görkemli bir törenle tamamladı. O şampiyonluk derbi maçındaki farklı sonuçla bir kez daha test edilip onaylandı.

Hedefine inanmayan hedefine ulaşamaz. Galatasaray sezon boyunca inandı ve kazandı.

Fenerbahçe'ye iki maçta 6 gol atan ve tek gol bile yemeyen bir takımın şampiyonluğuna saygı duyulması futbolun da asaletin de gereğidir.

8 puanlık fark da bir başyapıt olarak Galatasaray'ın bükülmeyen bileğidir.

H H H

Takımda emeği geçen herkes tebrikleri kabul ederken alkışların en büyüğü Okan Buruk'a. Çocuksu duran ama bilgeliğini sergileyen ustaya!

Görkemli varoluşu yaratan ve sezon başında yerine göz dikenlerin trol saldırısına taraftarla birlikte göğüs geren yürekli adama.

Sonra sihirbaz İcardi'ye, ciğerleri kanatlı Toreira'ya, her maçta kendini formatlayan Kerem Aktürkoğlu'na, savunmanın sigortası Abdülkerim Bardakçı'ya, rüzgarın yelesine tutunan Sacha Boey ve diğerlerine.

Her birinin omuzlarda yeri var.

H H H

Fenerbahçe'den klasik sezon sonu mesajı; "intihar nedeniyle bu sezon da kapalıyız!" Galatasaray maçında gördük ki, Fenerbahçeli futbolcular sadece içlerindeki davayı değil, ligdeki ikinciliği bile tehlikeye atarken eğilip almayacak kadar gamsızdılar.

Şampiyon olmayı hayal ederken ikinciliği kaptırmak acı gerçek gibi görünse de bunda Şenol Güneş ve Beşiktaş'ın sihrini inkar edemeyiz.

Ateşlere basa basa yürüyen bir takım ruhu yaratmak her teknik adamın harcı değilse, Şenol Güneş'in emeklerine alkışlarımızı gönderelim.

Hepimizin gönlünde "neredeyse şampiyon olacaktı" hissi uyandırdığı için. Ve "taklitlerinden sakınılması gerektiğini" bir kez daha gösterdiği için.

H H H

Fenerbahçe'ye gelince.

Takıma ciddiyet kavramını yerleştirmeyip disiplini reddedersen, kaçak dövüşen şımarık zalimleri her defasında affedersen ve her sezon sonunda mazeret dilekçesine mızıkçı cümleler eklersen.

Şampiyonluk manzarasını da seyredersin.

Gerçekleri inkar edersen, her sezon kaza yaptığın halde ehliyetini iade etmezsen. İnsanlara yüksekten bakarak kendine başkalık kazandırdığını zannedersen.

Her zaman kaybedersin!

H H H

Çubuklu forma altında Lefter'in, Can Bartu'nun, Oğuz Çetin'in kaptanlık yaptığı bir takımda, bu sezon o kaptanlık bandığının yakıştırıldığı kolları gördük.

Onlar ki en kritik maçlarda firar ettiler, rakiplerine değil giydikleri formaya kafa tuttular.

Ne yazık ki yöneticisi de taraftarı da o zalimlerin ve şımarıkların tarafını tuttular.

Kara kutuların değeri uçak düştükten sonra ortaya çıkıyor diye, Saracoğlu'ndaki son maça kadar beklemeye gerek yoktu.

H H H

Neyse, yanlışları tekrar etmekle yeniden başlamak arasında harcanacak nice milyon dolarlar ve umutlar varken, yazdıklarımızın hükmü olacağını zannetmiyorum.

Haklı eleştiriler bile onların kitabına uymaz!

Ama yüreklerin acıması diye bir şey var. Her sezon sonunda annelerinin mendil uzattığı Fenerbahçeli çocukların; "biz bunları hak etmedik!" haykırışını da kimse duymaz!

Çünkü "yer göstericinin Fener'inde" sadece koltuklardır değerli olan!

H H H

Not: Sıkışınca "tünelin ucunda ışık var" var demekle, 5 yıldır "havagazını" açmak arasında büyük bir yangın var ama gören de yok söndüren de!