Her şey dahil!

Transferde hiçbir kulübün harcamadığı paraları harca, hiçbir kulübün sahip olmadığı kadro zenginliğine sahip ol, ezeli rakiplerinden kendi sahanda fark ye ve bugünkü Galatasaray-Ankaragücü maçının sonucunu bekle!

Fenerbahçe için olacak şey miydi?

Oldu.

Bu takımın kendi adımlarıyla o basamakları çıkması ve tepede olması gerekirdi.

Niye olmadığının sorgusu yapılmadığı içindir ki, şimdi kendilerinin göstermedikleri tavrı başkalarından beklemek zorundalar.

Son gece için istediği renkte fayanslar ısmarlamak şampiyonluk dekorasyonu için yeterli mi bu gece göreceğiz!

Her ne kadar Jesus hayallerinde bir koluna Ziraat Türkiye Kupası'nı, diğer koluna lig şampiyonluğunu takmış olsa da elinde şampiyonluğun anahtarı olan "bilgelik" konum itibariyle Okan Buruk'a ait.

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Lideri lider yapan sadece konum değil, o noktaya gelmek için verilen mücadeledir.

Futbolun liderliğe iltifatıdır;

"şampiyon!" Liderliği yanında götüren Galatasaray'ın Ankara'dan lider olarak dönmesi garantidir ama asıl hedef şampiyonluksa vereceği mücadele çok önemlidir.

Takımda ilk kez şampiyonluk görecek 20 futbolcu mevcut ama liderliğin de bazı anlarda takımları çaresiz bırakan halleri vardır.

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Herkesin bir şeyler söylemek için fırsat kolladığı bir gecenin içindeyiz.

En çok merak edilen gerçeklerden biri; "şampiyonluk birinciyle ikinci arasındaki bilek güreşine dönüşebilir mi?" Önümüzdeki hafta kıran kırana bir derbi izlemeyi hayal edenler de biliyor ki, bunun oluşması için gereken şartlar var.

Ankaragücü'nün bulunduğu konumu da hesaba kattığımız zaman lider Galatasaray'ı çok zor bir gece bekliyor.

O yüzden Ankara'da hayal kumpanyasına da bilet kesilir şampiyonluğa da.

Gecenin sonunda sarı kırmızı konfeti yağmuru da olabilir, Fenerbahçe için son maça yazılmış bir reçete de çıkabilir ortaya!

Bu geceki mönü; "her şey dahil!" H H H

Özne; eldeki avantajın doğasına sığınmaksa söylenecek söz bellidir.

"Sen yoldan çıkmazsan yol seni terk etmez." O yüzden "yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik" diyenlerin, bir kaşık suda boğulmayı reddetmesi büyük ihtimal.

Ama coşkulu olmayı reddedip kuşkulu bir final maçı üretmek de bir ihtimal.

Çünkü futbolda; "son maçlarda takla vaziyetleri" konulu filmleri de izledik.

O yüzden kurduğumuz cümlelerde temkinli olmakta yarar var!

Ayrıca Galatasaray'ın biteceği yerden yeni bir başlangıç uman Fenerbahçe'nin, kendi başına gelebilecek kazaları da hesaba katmak gerekiyor.

Anlayacağınız, kırmızı ışıkları bol olan bir yolculuk ve heyecan dozajı yüksek bir gece bekliyor iki takımı da!

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Neyse, perde açılsın film başlasın.

Rüya tabirleriyle ihtimallerin birbirine karıştığı bir zaman diliminde, doğaldır ki perde kapanana kadar herkesin hayali gönlünün olduğu tarafta.

Şampiyonluğun kaderini futbolcular yazacaksa, bizlere düşen de şampiyonun hakkını vermek!

Bu gece olmazsa önümüzdeki hafta!