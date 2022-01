Tünel!

Kazanmak eylemini yerine getirmekle sürekli kazanmaktan bahsetmek arasında 17 puanlık fark varsa, Ali Koç'un gitme ihtimali Fenerbahçe'ye teknik direktör bulma ihtimalinden daha büyüktür.

Bellekler insanların kendileriyle hesaplaşmasını zorunlu kılar, o yüzden hatırlatmakta yarar var.

"Tünelin ucunda ışığı görüyorum." İmza: Ali Koç.

Tarih: 29 Ekim 2020.

"Bir tünelin içindeyiz ama sonundaki ışığı görebiliyorum." İmza: Fatih Terim.

Tarih: 8 Ocak 2022.

Tünelin ucundaki ışığı görmekle takımları o tünele kimlerin soktuğu gerçeği arasında bazı kararlar kaçınılmaz oluyor.

Fatih Terim'i yok eden karanlık tünel şimdi Ali Koç'u bekliyor.

Tribünler "Ali Koç istifa" diye haykırırken, "istenmediğim yerde durmam" diyen Ali Koç neyi bekliyor?

Kalan maçlarda Trabzonspor'a kumpas kurulup kendi yollarına raylar döşenmesini mi?

Not: Karanlık tünel meselesine gelince; gerçek Fenerbahçe taraftarı karanlıkları hiç sevmemiş ve o yüzden Aziz Yıldırım için günlerce yürümüştür.

Ama şüpheli şahısları Fenerbahçe davasına tercih eden Ali Koç hala bir bedel ödememiştir.

H H H

Futbolda para bir şeydir ama yürek her şeydir. Yanlışlara koşulsuz itaat sadakati de yok eder Fenerbahçe felsefesini de.

Çekirdeği Comolli olan bir yapılanmanın bedelidir bu yıkım projesi.

Kendindeki eksikleri kötü insanlarla tamamlayan her başkanın kaderidir bu. Akıl çetelerinden bahsediyorum goygoyculardan!

Daha önce de söylemiştim;

"göğsüne neşterle Fenerbahçeliyim diye yazmakla sevda büyüklük kazanmıyor. Gerçek sevda doğruların arkasında durmaktır yanlışlarda inat etmek değil." Milyonlarca dolar transferlere su gibi akıtılırken, eşya piyangolarında Fenerbahçeli çocukların 20 liralık harçlıklarına bile ihtiyaç duyuldu.

"Vizyon" dedikleri belki de buydu.

Saracoğlu'nda yıkılan efsaneler de caba.

H H H

Trabzonspor'da kazanmak ruhu takımı sarmış ama bütün futbolcular "hiçbir maç kolay değil" gerçeğinin farkındalar. O yüzden yardımlaşma ve emekçilik üst düzey.

Başladıkları şeyi bitirme duygusunun her daim ayakta kalacağına şüphe yok.

Abdullah Avcı'nın gözleri takımdaki boşlukları da görür eksikleri de yeter ki sistemin kumpasları her şeye rağmen devreye girmesin!

Çünkü bu ülkede kirli senaryolar genellikle ligin ikinci yarılarında yazılır.

H H H

Böyle hararetli bir haftada bazı "adamları" görmezlikten gelmeyelim.

Galatasaray karşısında Giresunspor kaptanı Zeki Yavru'ya baktım da gerçek emekçilerin bu topraklarda neden gölgede bırakıldığını sorguladım.

Zeki Yavru gibi adamların formasını her maç ter içinde görebilirsiniz ama rakibinin ayağını kırmak için pozisyona girdiğini göremezsiniz.

Zeki Yavru gibi adamların popüler züppeler listesinde adı geçmez, onlar ancak futbolun emekçi kesiminde ve forma giydikleri takımların taraftarlarınca tanınır.

Haftanın alkışları her gittiği takımda işçiliğini ve zarafetini sergileyen bu emekçi delikanlıya.

H H H

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ailesinin ve Konyaspor camiasının başı sağolsun.

Gencecik insanların aramızdan ayrılmasının derin bir hüznü oluyor.

O da gerçek emekçilerden biriydi mekanı cennet olsun.