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Ligin ikinci yarısı yarın başlıyor.

Liderlikle arasındaki mesafeyi kontrol altında tutmakla arayı açmak arasındaki bir Trabzonspor gerçeği varken, hedefteki takımın Trabzonspor olduğu gerçeği de yadsınamaz.

Hele diğer büyükler için!

O yüzden adaleti baştan çıkaran ikinci yarı manzaralarına hazırlıklı olacaklarına şüphem yok.

Takımın ruhu, yönetim ve teknik kadroyla futbolcular arasındaki sadakat en büyük güvence.

Hele Visca gibi önemli bir transferi de gerçekleştirdikten sonra liderliğe gözü gibi bakmak onların yasası olacak!

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Koca Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısına teknik direktörden yoksun başlayacağı gerçeği ne olacak?Yabancı bir hocanın bu takıma zerre kadar faydası olmayacağı ortadayken eldeki şartları gözden geçirmek gerekiyor.Düşünüyorum da Aykut Kocaman orada duruyor ama gönderiliş biçimi o kadar yakışıksız olduğu içindir ki kapısı çalınamıyor belki de.Aykut Kocaman'ın doğruları vardır yanlışları vardır, kimin yok ki!Ama saha kenarında adam duruşu vardır ki her şeye bedeldir.Fenerbahçe taraftarının asla yadırgamayacağı biridir."Bu kapıdan giremez" dedikleri adamları bile takımın başına getirenler için yanlışlardan dönmenin belki de tam zamanıdır."Birilerini aramak zaman kaybıdır" gerçeğine mahsuben!

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Kendi doğasına uygun davranışları nedeniyle en çok eleştirdiğimiz teknik adamlardan biri olan Fatih Terim'in sosyal medyada harcanma projesine bakıyorum da yakışıksız bir tavır.Ne olursa olsun Galatasaray'la tarih oluşturmuş bir teknik adamdan bahsediyoruz.Bu sezon başarısız mı evet.Gençlere en çok kucak açan teknik adamlardan biri mi evet!Gitmesi gerekiyorsa ve yönetimin de böyle bir düşüncesi varsa alır karşısına konuşur.Korkarak yöneticilik yapılmaz!Sosyal medya tezgahlarında işlerin nasıl döndüğünü hepimiz biliyoruz.Burak Elmas'ın önceki günkü açıklamasına baktım da Fatih Terim'den talep ettiği görevler dışında şahsi aksiyon almamış!"Galatasaray A.Ş'ye yönetici ol hocam" demek nasıl bir aksiyon içeriyor?"Teknik direktörlüğü bırakmanızı istiyorum" demenin başka bir şeklini mi?Kulüp başkanları politiktir.Bunu bilir bunu söylerim!

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Nasıl bir ülkedir ki İlhan Palut'un Konyaspor'da yarattığı mucizeden bahsedenler çok az.45 yaşındaki delikanlı duruşun elinde sihirli değnek yoktu ama yürekli bakış açısı ve çalışmak gerçeği vardı. Her şeyden önemlisi kendisini geliştirmek vardı.Sezon sonunda takımına katacağı sonuçlardan çok daha önemli olan da budur.Parayla takım kuranların ipliğini pazara çıkaran bir duruş simgeleyen bu insanı hatırlatmak boynumuzun borcudur.

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Ligin ikinci yarılarında hakemlerin sahanın ortasında bıraktığı deliller cinayet romanlarında bile yoksa.İşlerine gelenler tasarlanmış cinayetlere "kaza" ya da "bize de yok mu?" demekten vazgeçmeyecekse.Adaletle buluşmak için istediğimiz randevular verilmeyecekse.Böyle bir sisteme suskun kalmak da bizlerin çaresizliği olacaktır.Ama mertçe bir mücadele olacaksa, futbolun onuru ayakta kalacaksa.Ligin ikinci yarısında kazanana da kaybedene de alkışlarımız hazır olacaktır.

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Anlayanlar için bu bir anonstur, çünkü tarih bizde sadece tekerrürden ibaret değildir.Ayrıca "futbol erkek oyunudur" cümlesi de kadınları küçümsemek adına söylenmiş değildir.