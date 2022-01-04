İkinci baskı!

Bizler sadece cümlelerimizle yakın ilişkideyiz, akıl çetelerine ihtiyaç duymayacak kadar da kalemimize güvenimiz var.

Yeni yıl yeni umutları da beraberinde getirirken, eski inatların yerinde yeller esmesi dileğiyle, Fenerbahçe adına 4 sezondur kurduğum cümleleri yeniden hatırlatmayı uygun buldum.

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"Ali Koç, 'bu tabloya sebebiyet verenler bugün davrandıkları gibi davranamazlar' derken, 'neyi yapmazdım?' sorusunun cevabını şaşırtıcı biçimde veriyor. 'Sportif teknik direktör konusunda aynısını yapardım!' Yani zamanı geriye çevirse kundakçı Comolli yine görevde.Oysa Fenerbahçe'nin başına gelen en büyük felaketlerden biridir Comolli ve Ali Koç'un en büyük yanlışıdır."

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"Ali Koç kendisinden önce dikilen ağaçların kuruduğu gerçeğine sığınmakla, bir tane ağaç dikmediği gerçeğinin arasındaki tarzını sorgulamakla yükümlüdür.O yüzden Fenerbahçe'nin tek amacı gelecek sezonların takımını kurmaktır, günü kurtarmak değil.Sarı ile lacivertin korkuyla renklendiği görülmüş değilse bu takımı yönetenler biraz da gençlere eğilse hiç fena olmaz. Yoksa büyük yürüyüş masalında yürü yürü yollar bitmez, hayallerin ömrü de böyle bir yürüyüşe yetmez zaten."

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"İşler iyi giderken duyulan huzurun yansıması olarak Ali Koç'un sözlerini not ettim. 'Şu an baktığımızda hem çok iyi birinci takım hem de birinciliğe oynayabilecek ikinci bir takım çıktığını görüyoruz.' Yetersizlik karşısında kendini yeterli görmek en büyük tehlikelerden biridir.Yaptığı transferlere bu kadar güvenen bir başkanın 'tünelin ucunda ışığı görüyorum' cümlesi dikkatimi çekti. 'Fenerbahçe'yi o karanlık tünele kim soktu?' dedim kendi kendime, kimse duymadı.

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"Yoo sizleri eleştirenlere kin beslemeyin, hayatın zarafeti gerçeklere katlanmakla mümkün.Reddettiğiniz gerçeklerin tümüyle bir gün yüzleşeceksiniz.Göreve geldiğinizden bu yana haddinden fazla yanlış yaptınız.Sayın Ali Koç karıncaları izleyin biraz, nasıl çalışıyorlar görün.Yanlarında yağcı yok, sırnaşıklık yaparak geçinen de yok.Hepsi iliklerine kadar hamarat ve hepsi aynı hedefe yürüyor.Karıncaların anlattıklarını ya duymak istemiyorsunuz ya da karıncaları pek sevmiyorsunuz!Ama unutmayın ki Sayın Ali Koç sizi bu kulübün başına efsane olmanız için getirdiler, Fenerbahçe'yi bu hallere düşürmeniz için değil."

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"Sayın Ali Koç! Kulüp başkanlığı her türlü çaresizliğe karşı koyabilme gücünü kendinde bulabilmektir.Her hafta bir şeylere dert yanmakla başkanlık yapamazsınız.Özneniz sürekli para. Sizin harcadığınız parayı hiçbir başkan harcamadı.Kusura bakmayın ama bu takımın gelirinden fazla gideri olduysa ve siz yanlış transferlerle milyonlarca doları çöpe attıysanız, çocukların cebindeki 20 liraya ihtiyaç duyan bir kampanya yaptığınız halde ayağınızı yorganına göre uzatmadıysanız meselenin çözümünü kendinizde arayın."

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Bunları yazdık ne oldu? Hiçbir şey.Medyada akıl satan tilkilerin kapladıkları alan yanlışların itibar gördüğü alandır ki, o mevzilerde tutulan her dal talandır.Kimse kusurumuza bakmasın ama sesimiz duyulmuyor diye megafon kullanacak değiliz!