İpuçları!

Garip bir lig düzenine girdik.

Oturduğu yerden rakiplerinin kaybettiklerini toplayan Fenerbahçe iki maç sonra liderlik anahtarını paspasın üzerine bulursa kimse şaşırmasın.

Buna talih mi denir yoksa sezon sonu müsameresi mi bilemem.

Bildiğim tek şey, Fenerbahçe'de çoğalan inancın diğerlerinde azalması.

Ayrıca Fenerbahçe kötü oynarken bile sonucu değiştirecek adamlar harekete geçebiliyor.

Kritik zamanlarda noktayı koyan bir Pelkas var, Szalai gibi biri ne Beşiktaş'ta var ne Galatasaray'da.

Bu yolculukta ipi göğüslemenin şartı, kötü oynarken bile kazanacaksın, O yüzden maçları zor kazanan Fenerbahçe'de kötü futbol hafifletici sebep.

Bitmemiş maceraların kitabı yazılmaz olsa da Fenerbahçe'deki kadro zenginliğinin ve fikstür avantajının maceranın sonu için ipuçları verdiğini belirtmeliyim.

H H H

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harcadığı çuvalla paraya karşı kısıtlı bütçeyle Beşiktaş'ın mücadelesinin anlamı çok büyük.

Şampiyonluğa susamış bir beden kadar paranın hükmünü rahatsız eden başka bir gerçek yoktur ama o ışıkta azalma var.

İki önemli golcü sezonu kapattı ve eldeki kısıtlı kadrodan bazı futbolcuların sorumsuzluğu dikkat çekici.

Ankaragücü maçında arkadaşının elinden topu alıp penaltı noktasına koyan ve kaçırdığı penaltıdan sonra sırıtan N'koudou şampiyonluk duygusunun neresinde?

Bence hiçbir yerinde!

Bir takımda arkadaşının yüküne "yabancı kalanlar" takımın yoluna da taş koyanlardır.

Ayrıca Gökhan Töre gibi birinin bu kadroda her maçın sonlarında yer alması da ilginç geliyor bana.

Tek forvetli sistemin yetmediği ortadayken üstelik rakip savunma tedbirini sadece sertlikle alırken bir şaşırtmaca gerekir.

H H H

Nasılsa ligde koşan da yol alıyor tökezleyen de ama zaman azaldı ve Galatasaray'da kayıplar istiap haddini aştı.

Bazı futbolcular kaybettikleri maçların benzerini arıyor da her maçı kazanmak için oynamıyorsa ve ruhsal sorun sezon başından beri takıma hakim olmuşsa bunun hesabını "sorumsuzluğu seyredenler" vermeli.

Bu ülkede para kolay kazanılıyor olabilir ama aşklar da savaşmadan kazanılmıyor maçlar da.

Her şeyi hakeme yükleyerek nereye kadar gidilir ki!

H H H

Ligin altında muhteşem bir yarış var.

Bizim gözümüzde çiçek açan da bahardır yapraklarını döken de.

Düşmemek için futbola ve mücadeleye sığınanlar saygıyı hak ediyor, dalında kalan son yaprağın direnişi gibi.

O yüzden bu sezon kim düşerse düşsün alkışlarla uğurlanmalıdır.

H H H

UEFA kanadında yeni trend; itinayla yüz kızartılır.

İşin içinde para oldukça utanmak duygusunun hükmü yoktur, o yüzden kapitalizmin kirletmediği hiçbir mecra kalmamıştır.

Şampiyonlar Ligi, İspanya ve İtalya kulüplerinin otlağı olsun.

UEFA da onların uşaklığını yapsın.

Ama unutmasınlar ki girdikleri para çukurundan çıksalar bile onların kirini hiçbir su temizlemez artık.