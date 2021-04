İkilem!

ezon başından beri iyi futbolla bir türlü bağlantı kuramayan Fenerbahçe'nin şampiyonlukla ilişkisini hiç kesmemesi garip bir ikilemdir.

Kazanmak gerçeği sahneye çıkınca haykırılan sesi duyabiliyorum;

"yemişim futbolun kalitesini!" Tribüne oynamak varken, sahada oynamanın bir anlamı olduğunu fark eden yokken, Fenerbahçe bu sezon futbol oynamadan şampiyon olmanın kitabını yazarsa şaşırmayın.

Kaleci Harun'un kurtardığı penaltı Fenerbahçe'nin yolunu ne kadar aydınlatırsa, Visca'nın kaçırdığı penaltı da Başakşehir'in küme düşme mücadelesinde çok şeyin sebebi olacaktır.

***

Her şeye rağmen Başakşehir karşısında hem psikolojik savaşı kazanmak hem 3 puan almak Fenerbahçe için özeldi.Takımda her zaman sonucu değiştirebilecek Pelkas'ın varlığını inkar etmeyelim ve Ozan Tufan'ın orta alandaki mücadelesinin diğerlerinin ötesinde olduğunu da not düşelim.Türkiye'nin en iyi hakemi sayılan Cüneyt Çakır'ın içler acısı yönetimine de parantez açalım.Cüneyt Çakır gibi hakemlerin bile maçın sonucuna tesir edebilecek kararlar vermesi, Türkiye'deki hakemliğin ne boyutlara geldiğinin resmidir.

***

Ligin üst katı Beşiktaş'ın 2 puanlık kaybının getirdiği yeni bir yapılanmayı işaret ediyor.Aradaki puan farklarının azalması rakiplerin çoğalmasıdır ki, biz buna "yer değiştirme anonsları" diyoruz.Liderlik Beşiktaş'ı çok sevmiş olabilir ama araya soğukluk girme ihtimali büyük.Bulunduğun yeri korumak istiyorsan aradaki puan farkına güvenmeden koşacaksın ve mücadele edeceksin.Buraya kadar gelmek olağanüstü başarıysa o başarıyı sıradanlığa dönüştürmeyeceksin.Sahanın ortasında sıska çocuklar gibi durursan galibiyeti de ıskalarsın şampiyonluğu da.Liderlik bu; kazanmak için aylarını verirsin ama 2 haftada devrilir gider.Beşiktaş rakipten iki gol yiyip hiç gol atmadan maçı berabere bitirdiğine sevinmeli ama kaybedilen 2 puanın aslında kaç puan ettiğini sezonun son haftalarında daha iyi anlayacaktır.Bugünkü Sivasspor maçı Beşiktaş'ın geleceğinde belirleyici olacaktır.

***

Galatasaray'ın İzmir'deki galibiyetine şapka çıkardım çünkü o kadar eksikle kazanmak bir hünerdir.Futbol böyle bir şeydir etiketli yabancıların yokluğunda aslan gibi bir delikanlı çıkar, terli sırtındaki forma gecenin içinde ateşböceği gibi parlar.O delikanlı Galatasaray'ı yeniden şampiyonluk yoluna sokar.Kerem Aktürkoğlu gibi gençler her maçta o formayı hak ediyor sadece yoklukta değil.Çünkü hepimiz biliyoruz ki yerli gençlere verilmeyen değer yabancı bataklığına akıtılan borçlardan başka bir işe yaramaz.

***

Hakemler konusunda en az konuşan takım Trabzonspor, o yüzden canının yakılmasında sakınca YOK!Hatayspor maçında hakemin son dakikada VAR ettiği penaltıyı kaleci kurtarıyorsa o pozisyonda hakem itibarı yerle bir olmuştur, o yüzden tekrarlanmasında da sakınca YOKtur.Bazı kararlar adaletini takdir etmediğimiz hakemlerin takdirine kalıyorsa o sistemde adaleti mumla arasanız bulamazsınız zaten.Entrikalar da yeni başlıyor!Not: Menüsünde "insanların hakkını yemek" yazan ve maskesiz girilen restoranda müşterilerin sadece hakemler olmadığını da hatırlatmalıyım.