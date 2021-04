Gizli özne!

Fenerbahçeli bir arkadaşımın 14 yaşındaki oğlu, bundan birkaç yıl önceki Başakşehir maçından sonra kişisel bir refleks göstermişti, "bir Fenerbahçe maçında delirebilirim!" Aziz Yıldırım başkandı. O zamanın yanlışlarında da çocuklardan yana durmuştum.

"Başkanlar kaybettiklerine puan diyorlar, bizler çocukların ömrü diyoruz." Not; O çocuğun kurduğu cümlede gizli özne futboldu.

H H H

Fenerbahçe'de kaç sezondur kayıplarda istikrarlı bir takım yaratıldı.

Nasılsa para çok, harcaması da kolay. Ama hiç kimse yanlışları kendinde aramadı.

Mazeretlerde tek tip cümleler kullanıldı ya hakemler ya dış saldırı.

Fenerbahçe'ye içeriden saldıranların maskesi sarı lacivert çünkü!

Bugünkü notum; elde kalan gerçeklerle yüzleşirken sadece aynalara değil cari hesaplara da bakılmalı.

H H H

Uğrunda savaşmadığın aşk senin değildir. Fenerbahçe'nin gözünü kırpmadan bedel ödeyecek adamlara ihtiyacı vardı, nakit duygularla sahanın ortasında vakit geçiren adamlara değil.

Aşk dediğimiz; ruhani mücadele.

Çünkü bazı gerçekler şampiyonluktan daha değerlidir, Fenerbahçe kaç yıldır onları kaybetti ve aramayı da düşünmüyor.

Neyi düşünüyor? Şampiyon olup koltukları kurtarmayı!

H H H

Eleştirildiği için değil daha iyisini yapamadığı için kahrolan futbolcularımız vardı bizim.

Meslektaşının canına okuyan değil kitap okuyan. Rakibin ayağına dokunduğu zaman elinden tutup ayağa kaldıran.

Şimdi hükmü yok böyle şeylerin.

Fenerbahçe ne zalimleri barındırıyor da o zalimliklere çıtı çıkmıyor.

Şu sıralar şampiyonlukla meşgul oldukları için başları kalabalık ağaların beylerin!

H H H

Son zamanlarda en çok sorulan soru, "Hakkı Abi sen hangi takımı tutuyorsun?" "Ben takım tutmuyorum" diyorum, "insan tutuyorum vicdanlı insan." Parayı nerden kazandıkları belli olmayan vicdan teröristlerinin bile futbolda egemen güç olduğu bir ülkede tablolar karamsar.

Taraftarların çoğu takımlarına körü körüne sevdalı oldukları için gerçekleri istemiyor, kendilerinin düşündüğü gibi yazılmasını istiyor.

Ne diyelim; hizmette kusur etmeyenlerin yolları açık olsun.

H H H

Ve tabii herkesin dilinde aynı soru; "kim şampiyon olacak?" Öncelikle şunu söyleyeyim, böyle hakemlerle futbolda adaletsizlik ölmez ancak deri değiştirir.

Böyle hakemler isterse puan cetvelinde her yeri değiştirir.

Start çizgisine metreler kala sırtından vurulan takımları gördük biz.

Rakiplerine karşı işlenen cinayetleri şölen kabul edip hak yiyenler şimdi hakemlerden şikayet ediyor da geç kaldılar çünkü sistem yerine oturdu.

O yüzden ben bu ülkede ligin son haftalarında harekete geçen karanlık sistemden her zaman işkillenirim.

Üst katlarda şampiyonluk "pek yakında" anonsları verilebilir ama "gelecek program" hangi filmin vizyona gireceğini kestiremiyor insan.

Hele başoyuncu hakemlerse!

Ve futbolda özne paraysa!