Tutulma!

Herkesin sorduğu soru; "Fenerbahçe neden başarılı olamıyor?" Belki akıl tutulması yaşıyor belki adam tutulması!

Yanlış kaynayan kırıklar yeniden kırılmazsa yanlışlar doğrulanmaz ama yanlışlarda inat edildikçe bir takımın beli doğrulamaz!

Yanlışları görenlerin dere geçerken atı değiştirme isteğine hatırı sayılır adamların araya girmesiyle "dere geçerken at değiştirilemez" gerçeğini öne sürmesi bir düşünce biçimiyse, biz de deriz ki; "dere kurumuş atın ayağı kırık!" H H H

Unutmayın ki her yol bir sancı barındırır bir hancı. Gerçeklere yabancı olanlar için şifreyi kırmak her zaman zordur.

Bir takım kazanacağını zannettiği anda yeniliyorsa vardır bir bit yeniği!

Üstelik takımın içindeki kaliteli futbolcular da saha içinde yanlış kullanılıyorsa, al sana yenilginin davetiyesi!

Bakınız; Gençlerbirliği maçında Pelkas'ın imha edilmesi!

Ayrıca takımda birlik ve bütünlük yok, bunu anlamak için maçta futbolcuların yüzündeki ifadelere bakın yeter.

Sadece atılan gollerden sonraki zoraki gülümseme var diğer zamanlarda herkes suratından düşenleri topluyor.

Zannedersiniz ki evlerine ekmek götüremiyorlar da her biri geçim sıkıntısı yaşıyor. Dokunmayın yanarsınız pozisyonları da caba!

Sevimsizliğin bu takımda hiçbir zaman işi olmamıştır.

Ki bir zamanlar ateşlere basa basa yürüyen bir takımdan bahsediyoruz.

Birkaç yıl önce kullandığım bir cümle; "Fenerbahçe forması içinde hayat bulmayan aşk; futbolcuların dilinde gezinir, o futbolcular da sahada gezinir!" H H H

Bundan sonra ne olur?

Beşiktaş maçı Fenerbahçe için bir dönüm noktası ama o maçı kazansa bile gelecek maçlarda eski yanlışlarını tekrar etmeyeceğinin garantisi yok.

O maça kazanma garantisi de yok zaten!

Ayrıca Fenerbahçe şampiyonluk için bir rakibi daha var Galatasaray.

Ne yapacağı belli olmayan bir Galatasaray'ın her şeye rağmen oyunu rakip alana yığmak gibi bir özelliği var.

Yarasını da çabuk sarıyor.

Fenerbahçe'nin kaybettiklerini kazanması için hala bir fırsatı olsa da acaba onu gerçekten istiyorlar mı?

Bu sorunun cevabını Erol Bulut ve futbolcular vermeli.

Bu da ancak mücadeleyle ve futbolcuların saha içindeki yerleşimini doğru sağlamakla olacaktır.

Not: İnat tedaviye cevap vermezse kaçınılmaz sonlar mutlu bitmez!

H H H

Sezonun en özel takımı Beşiktaş.

Eldeki imkanlarla Beşiktaş'ın ligde ve kupadaki yolculuğuna bakıldığında ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor; seyir zevki en yüksek takım.

Sergen Yalçın'ın futbol zekasına da saygımız sonsuz, takımına aşıladığı ruha da.

Sahte apoletlerin dikildiği bir yamacı dükkanıdır futbol. Sergen hiçbir zaman gereksiz apoletlere ihtiyaç duymaz.

Adam gibi durmak ona yetiyor.

Beşiktaş sezonun mucizesidir.

Böyle bir ligde Beşiktaş ve Sergen Yalçın şimdiden şampiyon sayılır.

Ligi ikinci ya da üçüncü bitirmesi bile Fatih Terim ve Erol Bulut'un takımlarını şampiyon yapmasından daha değerlidir.

"Şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmazlar" gerçeğine duyduğum saygıya mahsuben.