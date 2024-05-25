Napoli - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Lecce maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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