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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 açıköğretim bahar dönemi sınav sonucu sorgula

Açıköğretim öğrencileri için 25 - 26 Mayıs'ta düzenlenen final sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda 35’in altında kalan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 açıköğretim bahar dönemi sınav sonucu sorgulama ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:00
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 açıköğretim bahar dönemi sınav sonucu sorgula

Açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce öğrencinin katılım sağladığı bahar dönemi sınavları, 25 - 26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor. Yanlış cevapların doğruları götürdüğü dönem sonu sınavında puanı 35'in altında kalan öğrenciler, o dersten başarısız sayılacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖF takvimine göre, sınavlar 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

AÖF BARAJ PUANI VAR MI? GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı olmak isteyen öğrencilerin başarı puanının en az 35 olması gerekmektedir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF'te dönem sonu notu 35'in altında kalan öğrenciler için yaz okulu düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi Senato kararına göre AÖF'te telafi ve bütünleme sınavı bulunmuyor.

Daha önce açıklanan akademik takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında yaz okulu sınavları 17 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

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