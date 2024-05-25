Haberler İtalya Serie A Empoli - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:00
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Empoli - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Roma maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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