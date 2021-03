Güzel abiler

Konyaspor maçında rakip futbolcu tarafından zalim bir saldırıyla sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Fenerbahçeli Pelkas için Şanlıurfa'dan hastaneyi arayan bir Fenerbahçe taraftarının videosunu izledim. Telefonda doktorla konuşmak için her yolu deneyen taraftarın ciğeri yanıyordu. "Çocuğu olsa ancak bu kadar merak ederdi" dedim. Pelkas'ın sahada verdiği mücadelenin insanların yüreğine dokunmasının karşılığıydı bu sevgi. Şanlıurfalı delikanlıda bu sevginin karşılığı daha dokunaklıydı. Ne yazık ki okyanus yürekli insanlarımız da var, yerde yatana oh çekenlerimiz de. H H H

Futbol insan olanların katında sanat yerine geçer, bizde zalimlik gösterisidir. Bunları ayıplaması gereken bizlerden önce kendi teknik adamları ve yöneticileri olmalıydı. Ama onlar için bir maçın kazanılma şartları oluşsun da isterse ayaklar kırılsın bilinçler yok olsun! Galatasaraylı Marcao'ya bakın, zalimliğin her halini görebilirsiniz. Fatih Terim, kupadaki Alanyaspor maçında rakibine iki kez kasti dirsek atan ve kanını akıtan Marcao'yu eleştireceğine hakeme yüklendi. Hakemin rakibe göstermesi gereken kartları basın toplantılarında konu eden biri için kendi takımındaki zalim paha biçilmezse hangi adaleti konuşabiliriz, hangi zarafeti?

Fenerbahçeli Serdar Aziz'e bakın, her maçta sinsi faullerini dirseklerini görebilirsiniz. Kameralardan bile gözlerindeki nefreti gizleyemiyor. Kaybedilen puanlardan sonra rakibe gösterilmeyen sarı kartların derdine düşen Erol Bulut'un kendi futbolcusunu uyardığını falan düşünmeyin. Bilinç altına yüklenen emirler sadece kazanmak üzerinedir.

Muslera da futbolcu Marcao'da. Szalai'de futbolcu Serdar Aziz de. Rakibinin bileğine kasti olarak basıp, "senin futbol hayatın hala bitmedi mi?" gibi zalimce bakanları gördük. Sakatladığı rakibi yerde kıvranırken dönüp bakmayanları da gördük. Çok mu zordu yere düşeni kaldırmak, çok mu zordu yeteneğini sevgiyle katlamak? Zarafet için yapılan tüm tanımların futbol adına bütün güzelliklerle kardeş olduğunu çocukluğumuzdaki futbolculardan öğrendik. O yüzden ben futbolcunun yerlisine yabancısına bakmam insanlığına bakarım.

Teknik adamların futbolcuların pandemi döneminde kendi derinliklerinde gezineceklerini düşünmüştüm. Kimse değişmiyor diye onları o şekilde kabul etmemizi beklemesinler. İnsan açsa ekmeği bayatlamaz. Bizler zarafete ve centilmenliğe olan açlığımızı dile getirmekten bıkmıyoruz. Bizler sevdiklerimizi ve meslek arkadaşlarımızı da her biçimde takip ediyoruz. Hakan Dilek arkadaşımı kaybettim. Gazetecilik yaptı, radyolarda yorum yaptı, ekmeğini kazanmak için tek kişilik gösteriler yaptı. İki yıl önce kolon kanseri oldu ve dört gün önce hayata veda etti. Yazdığı "Mahallenin Güzel Abileri" adlı kitap 70'li yılların asil futbolcularının hikayesiydi. Geride onurlu bir isim bıraktı. Fotomaç emekçisi Mehmet Akdere kardeşim uzun zamandır pandemiyle mücadele ediyor. Dostum Levent Tüzemen, Güven Taner abimiz aynı biçimde. Hepsi güzel insanlar hepsi de sevilen emekçiler. Dualarımız onlarla. Bizler uzak olsak da sevdiklerimizi terk etmemeyi mahallenin güzel abilerinden öğrendik.