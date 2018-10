Şartlı refleks!

Koca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiler! Görüntü içler acısı. Net golü sayılmayan Başakşehir kazanmış sayılır! Neymiş VAR sistemi bozukmuş! Gözleriniz VAR hakem beyler! Yüreğiniz VAR meslek onurunuz VAR! Daha ne olsun! Not: Adaletsizliğe ve eyyamcılığa yataklık etmek VARsa. Bunların hiçbir önemi YOK! HHH Fenerbahçe'de oluşturulan çekirdek kadroya iyi bakın! 8 maçta 16 kayıp puanla tarihi bir zirve! Çünkü ortada takım diye bir gerçek yok! Vefalı kaptan Volkan Demirel kadro dışı, Comolli gibi bir kasa uzmanına alkış yığını. Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kasasına elini uzatan Comolli'ye karşı en fazla dilini uzatmıştır. Çünkü nice sert virajları aşan Fenerbahçe bu sezon şarampole yuvarlanma tehlikesiyle baş başadır. Not: Fenerbahçe tarihi bunları kimsenin yanına bırakmaz! HHH Bazı futbolcuların sırrını yeni çözüyor taraftar! Fenerbahçe forması içinde hayat bulmayan aşk; futbolcuların dilinde gezinir ancak. O futbolcular da sahada gezinir! Yenilgilere klip çeken iskeletlere forma giydirilmiş sanki. Onlar Fenerbahçe'den istedikleri her şeyi aldılar da, Fenerbahçe'nin istediği tek şeyi bile vermediler! Bu anons onların ayıbı olsun! "Fenerbahçe forması altında ayakta duramayan ruhsuz bedenleri yaşatmak için AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır!" HHH Ali Koç; "kimse dolduruşa gelmesin!" diyor. Sayın başkan hala yanınızda Fenerbahçe'nin kasasını boşaltan Comolli gibi bir adam dururken! Fenerbahçe her hafta biraz daha dibe vururken! Şampiyonlar Ligi'nden elenmenizi bile yalakalık izdihamıyla örtbas eden yağcıların doldurduğu kazan mı değerli? Haksızlıklara karşı kazan kaldıranlar mı? Volkan gibiler "Titanic batarken gemi orkestrasının sonuna kadar çaldığını" bilenlerdendir! Ama Fenerbahçe'nin parasını ve geleceğini çalanlar için taraftarı uyandırmak gerekir! Not: Comolli marangozluk yapsa malzemeden çalar! HHH Haksızlıkların itibar gördüğü bir futbol düzenimiz var. Başakşehir'in iki maçta 4 puanı VAR sistemi tarafından gasp edildi. Bu cinayetler işlenmese Başakşehir ligin lideriydi. Hep aynı film! Muslera'nın attığı tekmeyi başka bir kaleci atsa, hakem bütün kartlarını, hatta kulağının arkasındaki düdüğü bile harekete geçirmez miydi? Nedin bu haram tacirliği? Nedir bu ayrımcılık? Adalet konulu değerlerin hakemlik nezdinde önemi yok mu? Ülkenin en efendi teknik direktörü suskun kalıyor diye iki yıldır kurulmadık pusu kalmadı. Abdullah Avcı bu hakemlere ne yaptı da yollarına sürekli mayın döşeniyor? Alın terinin futbolda yeri yok mu? Not: Haram yiyen ve yediren zıkkımın kökünü yesin! Hayatlarında bir kez olsun tuttukları takımın haksızlığına parmak oynatmayanlar ülkesinde Rıdvan Dilmen'e özel not. "Hala bu ülkedeki en güvenilir yorumcum sensin." HHH Bu hafta kurduğum cümleler için kusuruma bakılmasın! Benimki şartlı refleks! Haksızlığa, ruhsuzluğa ve emek hırsızlığına karşı!