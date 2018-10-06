Virüs duruyor!

Sıradan bir Avrupa takımını yenebilmenin bile "hava değişikliği" yaptığı Fenerbahçe'de galibiyet fotoğrafına bakarsak umut görebiliriz.

Taraftarın inadına verdiği desteğin yanında futbolcularda bir nebze olsun kıvılcım görebiliriz.

Ama büyük fotoğrafa bakarsak hala soru işaretlerinin var olduğunu görürüz.

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Virüs hala duruyor!Tedaviye cevap vermez inat!Vermesin!Hatta kasanın anahtarını versinler!Cevapsız bırakılan soruların çengelinde asılan Comolli değildir!Comolli gibileri bu ülkeye değerleri öldürmek için gelmiştir.Başka takımlara üç kuruşa mal olan futbolcuları ederinin on katına kendi takımına kakalamak için.Onlar yolunu bulurken başkaları için ölümsüzdür!Bizler için yaşayan ölü!Çünkü bizler ülkemize kazık atanları ne gönlümüzde yaşatırız!Ne gözümüzde!İnsanları sırtından vurmanın ödül yerine geçtiği pespaye bir sahnedir futbol . Acımasızlığın meşru bir zemini vardır.O yüzden en kolay namuslu adamlar sırtından vurulur. Kemal Özdeş nasıl kolay harcandı gördünüz mü? Kasımpaşa 'nın uçurum çiçeği.Onurlu duruşun simgesi.Arkasında ne futbol medyası var, ne tezgahtar yorumcular.Ne siyasetçi tanır ne yakası kürklü adamlar.Bir teknik adam bu kadar kolay harcanmaz desek, kim utanır sanıyorsunuz?O yüzden Kemal Özdeş gibileri her şeye göğüs germenin onuruyla yetiniyor! Sırtı delik deşik olsa da!Bizler böyle adamları sevmeyi 1960'lı yıllarda Mithatpaşa Stadı'nda iki maç üst üste oynanırken öğrendik.O yüzden bizler asaleti sevdik.Parayı keşfeden Lidyalıları değil.Alıştığımız Beşiktaş 'ın yerinde yeller esiyor! Fikret Orman belki kasaya birkaç milyon euro koydu ama bu sezon Beşiktaş'ın seyir zevkini taraftarın elinden aldı.Şimdi bozulan yuvasına çerçöp taşıyan bir Kartal görüyorum.Boş bir manzaraya asla havalanmayan Kartal'ın aksine!O yüzden bu sezon siyah beyaz hüzünler fazlasıyla resimlenecek gibi görünüyor.Hem ligde hem Avrupa'da!

Hakemler asla değişmeyecek.

Film içinde film çevirirken uzaktan kumanda tramvayında yolculuklarını sürdürecekler.

Başakşehir'in Malatya maçında son dakikada net penaltısı verilmedi.

Niye? VAR olan sistemde Başakşehir gibilerine asla hayat YOK!

Geçen yıl Konyaspor maçının son dakikasında aynı penaltı verilmedi çünkü Başakşehir'in şampiyon olması sakıncalıydı.

Onlar kimlere sırnaşacaklarını iyi bilirler!

O yüzden cinayet mahallinde dolaşan ağzı düdüklü adamların olduğu bir mahalledir VAR.

Onlar kural tanısa, onların yüreklerinde zerre kadar adalet olsa, bu utanç verici sistem hayata geçirilir miydi?

İki sezon öncesinin güvenilir hakemleri bile eyyamcı.

Böyle hakemlerle ihtiyaç halinde camı kırabilirsiniz.

Ya da bir davet çağrısı gönderebilirsiniz.

Sizi kırmazlar.

Onlar kimi yaşatıp kimi öldüreceklerini iyi bilirler çünkü!

Not: Hafta sonunu bekleyin!