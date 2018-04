İpi göğüslemek diye bir tabirimiz vardır.

Kimileri koşarak alın teriyle ipi göğüsler. Kimilerinin göğsüne yaklaştırılır ipler.

Hafızalarını öldürmeyenler için bütün gerçekler ortadadır.

Hakemlerin düzenlediği ziyafet sofraları da, çelme takılan takımlar da.

O yüzden göğüs göğüse yapılan mücadelelere alkış tutarım.

Gerisini "iplemem!"



***



Ligde her hafta bir ganimet dağıtımı, her hafta yeni bir cinayet.

Adaleti namus bellemesi gereken hakemlere sorarım.

Söyleyin beyler neden bu kadar haksızlık yapıyorsunuz?

Sizin işiniz ganimet dağıtmak mı adaleti yerine getirmek mi?

Suçlarıyla güçlenen teknik adamlar ülkesinde, iri puntolarla yazarım hakemlere isyanımı.

"MAÇLAR AYAKTA YÖNETİLİR

KORKUNUN AYAKLARINA

KAPANARAK DEĞİL!"

Noktayı koyarım.

"Sizlerin alın terine ve emeğe zerre kadar saygınız yoksa bizim sizlere saygı duymamız mümkün değildir!"



***



Son dönemece harika bir giriş yapan Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarının çok önceden çalındığını söylemeye gerek yoktur.

Hakemler üzerinden bağlantı kurulan liderlik sisteminde adaletin kimsenin umurunda olmadığını bilsem de inadına hatırlatırım.

"Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları verilse bugün lider Fenerbahçe'ydi." Medyada korku imparatorluğuna uşaklık edenlerin zafer çığlıkları yankılanırken, yine haksızlığa not düşerim.

"Ne yani zaman aşımına mı uğrattık dünkü cinayetleri?"



***



Başakşehir'e bakarım, üst katların gerçek futbol takımına.

Doğru bir teknik adamla doğru yapılanmanın ders kitabı olarak dururlar.

Onların mücadelesi şampiyonluktan bile değerlidir.

Onlar düşüncede şampiyondur, yapılanmada.

Abdullah Avcı gibileri bu ülkede zor bulunur da, hak ettiği şampiyonluklar sisteme uygun bulunmaz!

Herkes tarih yazmaktan bahseder de futbolun içinde "efendilik tarihine" adını yazdıran kaç adam vardır?

Ben notumu düşerim.

"Hedeflerinin arasına adalet ve zarafet katmayanlar ülkesinde Abdullah Avcı yılın futbol sanatçısıdır."



***



O Abdullah Avcı ki; Türkiye'de teknik direktörlük zarafetinin simgesi.

Bilginin ve kendini geliştirmenin ta kendisi.

Kendi halindeki bir ilçeden harika bir takım yaratmak ve bu takımı 4 yıldır şampiyonluk potasının içinde tutmak hiçbir teknik adamın harcı değildir.

"Hiç kimse hak etmedi onun kadar alkışları" derken, parantezimi açar ve kaparım.

(Mazbatası yüreklerde hazırdır.)



***



Vicdansızlık başını sever hikayelerin oysa bir de sonu vardır.

Kanaması hiç durmaz!

Bir gün zengin olmaya karar verirseniz.

Gönlünüzden başlayın işe!

Parayı verene düdük çalarak zengin olmak insanlığa da aykırıdır! Mesleğe de!