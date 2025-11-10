CANLI SKOR ANA SAYFA
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

10 Kasım 2025 | Pazartesi

Kadıköy ruhu!

Kocaeli'den gelen haber sonrasında Kadıköy coşkusunu katlayarak maça asıldı. Müthiş atmosferde Fenerbahçe, perşembenin yorgunluğunu bir kenara atıp, "kazanılması gereken maç" formatını yeniledi. Sabırsız akşamın kurbanları, goller geldikçe kahramanlara dönüştü. Kayserispor duvarını doğru ördü ve kalabalık kaldı kendi bölgesinde. Üstünlük Fenerbahçe'de ama pozisyonlar gelmiyordu. Ta ki, ustalar devreye girene kadar. "Ne işi var" denilen Talisca, duran topta aklını devre soktu, Asensio golü attı. İki dakika sonra gelen ikinci tam bir ustalar şöleniydi. Ederson çabuk oyuna soktu, Asensio, Semedo'yu devreye soktu, Fred ise Nene'ye boş kaleye vurdurdu.
Rahatladılar ve kendi oyunlarına geri döndüler. Kerem sazı eline aldı, bir attı, bir de attırdı. Kayserispor'un hataları doğru değerlendirdiği iki pozisyonda da defansın "sarsaklık oranı" ile ilgili Tedesco'ya bilgi akışı oldu. Kerem' Aktürkoğlu'na bir paragraf daha açalım. Gole çok ihtiyacı olduğu, taraftarla kucaklaşma ihtiyacında olmasına rağmen Nene'yi tercih etmesi, olgunlaştığını gösteriyor. Bir de Fred var elbette. Sadece defansif değil, bağlantı oyuncusu olarak da katkısı tartışılmaz. Kazanarak gitmeleri kadar, yolu tamamlayacak gücü göstermeleri daha önemliydi Fenerbahçe açısından. Oyun grubunun birbirine kenetlendiğini, Skriniar'ın defansif liderliğinde büyüdüğünü de görüyoruz. Milli maç arasına moral ile girmeleri, Tedesco için de "onarım" sürecine devam etme şansı da getirecek.

Fenerbahçe

