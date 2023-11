Hayırlı işler!

Galatasaray'da oyuncular sakatlanıyor "tedavi" diyorlar, "iğne" diyorlar sahaya çıkıp oynuyorlar. Fenerbahçeli futbolcular sakatlanıyor bir türlü sahaya dönemiyorlar. Fenerbahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu yüzde 100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde.

Bazı futbolcuların şahsi gayretleriyle gidiyorlar. Takım olarak iyi pres yapamıyorlar. Böyle olunca da arka tarafta açıklar veriyorlar. Çünkü arkada oynayan adamlar ağır ve kontrolsüz oyuncular.

Karagümrük akıllı futbol oynadı.

Defansta iyi kapandılar, çabuk çıktılar, acele etmediler, araya iyi toplar soktular. Ancak bu kadar seyircinin önünde oynamak kolay iş değil. Bir de hakem faktörü olunca haliyle işleri zorlaştı. Ne de olsa küçük takımlar!..

Büyük balıklar küçükleri yerler!..

Bakınız, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Ali Koç'u mahkemeye verdiği an o görevden istifa etmeliydi.

Bu komitenin verdiği her hakemle maçların hepsi artık soru işaretleriyle bitecek. Fenerbahçe'nin lehine de olsa "bıdı bıdı" olacak, aleyhine de olsa "bıdı bıdı" olacak ama maalesef Türkiye'de böyle!

H H H

MHK kasım ayı eğitim seminerinde hakemlere yüzlerce pozisyon izletilmiş. Eğitim Danışmanı diye getirilen İthal hakem Hugh Dallas, "Hakemlerimizin performansından memnunuz" demiş!

Peki arkadaşım Samet'in kolunu nereye sokacağız merak ediyorum?

Paraları alıp milleti aptal yerine koyuyorsunuz! Ancak sizde kabahat yok o parayı verende kabahat!

Yazık, bunlar profesyonel futbolcular ekmek parası kazanıyorlar.

Hakem pozisyonu görmeyebilir, peki VAR nerede? VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır!

Çünkü maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra Fenerbahçe öne geçti.

Şu gözüküyor ki biz sezon sonuna kadar hakem konuşacağız, hakem yazacağız. Sahada fazla futbol da yoktu zaten. Hakem olmayınca da futbol nasıl olsun! Adam kambura yatıyor, kambura yatanın lehine faul veriyor. Daha lafı uzatmaya gerek yok.

Herkese hayırlı işler!