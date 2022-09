Enteresan işler

Dün akşam enteresan bir maç izledik. Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep, o bir fazlalığı iyi kullanamadı. Top yaptılar ama finalde kullandıkları toplar kötü olduğu için farkı bir türlü açamadılar.

Onlar bunu yapamayınca da Galatasaray'ın direnci arttı. Onlar da, ne var ne yok direndiler. Bu sefer de Gaziantep'te gerginlik başladı.

Gomis sonradan oyuna girip Galatasaray'ı iki kez ipten aldı daha önce. Dün akşam da Seferovic sonradan oyuna girip Galatasaray'ı ipten alan isim oldu. Zaten Gomis penaltılarda geçen yıllarda da başarısızdı.

Enteresan bir durum!

Galatasaray henüz ahenkli değil ama Gaziantep takım olarak daha bir anlaşmalı oynuyor. Bazı şeyleri iyi çalışmışlar. Ancak hücumda 1-2 futbolcu inanılmaz bencil işler yapınca, neticeyi alamadılar. Ama öyle bir maçtı ki her an her şey olabilirdi..

***

Tartışılacak pozisyonlar var.

Bence Abdülkerim'in ikinci sarısı, sarı değil!.. İşte hakemler arasındaki bariz karar farklılıkları... Trabzonspor maçındaki dirsek, hem penaltı hem kırmızı kart olması gerekiyordu.

Burada ise Abdülkerim'in kolu rakibine değiyor, o da fazla yükseldiği için..

İki pozisyon arasında büyük fark var, kararlarda da büyük fark var! O zaman da isyan geliyor. Hakemin verdiği penaltı kararı net doğru.

Bazı takımlar böyledir. Rakip bir kişi eksilince dengeleri bozulur, ve kendi oyununu oynayamazlar.

Aynen dün akşamki Gaziantep takımı gibi...

11'e 11 oynarken daha başarılıydılar. Rakip 10 kişi kalınca ise Gaziantep'in kimyası bozuldu.

Yalnız şu da bir gerçek, dün Gaziantep sahadan mağlup ayrıldıysa; tamam Galatasaraylı oyuncuların üstün gayreti ve mücadele hırsları var ama bazı futbolcularının futbol ukalalığı yapmaları da bunda büyük rol oynadı. Ukalalık zaten genelde pahalıya patlar, öyle de oldu..