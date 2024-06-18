İslamiyet'in 5 şartından biri olan Hac ibadeti için bekleyiş başladı. 2025 yılında da yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak olan başvurularda, ilk kez kayıt yaptıracak adaylar için ön kayıt ücreti de bulunmaktadır. Peki 2025 Hac kayıtları ne zaman, başladı mı? | e-Devlet Hac başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte Hac ön kayıt ekranı ve merak edilenler...

2025 HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı için hac kayıt tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili henüz Diyanet İşleri Başkanlığından resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin güncel açıklama olması durumunda haberimizin içerisinden son bilgileri takip edebilirsiniz.

Öte yandan 2024 yılı başvuruları ve kayıtları 6-24 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer almaktadır:

"Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek."