Antrenman gibiydi!

Bir maç düşünün Kayserispor, F.Bahçe kalesine dakika 75'te gidiyor. Onda da gitmiyor, F.Bahçeli oyuncunun topu taca veya kornere atmama lüksünden pozisyon oluyor.

Bu tip takımlar lige keyif değil eziyet veriyorlar. Düşünün 75. dakikaya kadar Kayserispor'un rakip kaleye şutu yok.

Hani futbol seyretmek için veya lezzetli bir yemek için masaya oturursunuz da karşınıza rezalet bir yemek gelir.

H H H

Kayserispor, kaleciden başlayarak pas yapa yapa çıkmak istiyor. İyi güzel de bunu yapacak kapasitede oyuncun yok.

F.Bahçe 4-5 kişiyle pres yapınca 3. topta rakibine topu kaptırıyorsun.

O zaman hala neden bunu yapıyorsun anlamak mümkün değil.

Diyeceksiniz ki, 'F.Bahçe mi çok iyi pres yaptı da Kayseri karşı gelemedi?' Tamam, F.Bahçe fena olmayan bir pres yaptı ama Kayserispor da biraz futbol oynasın yahu!

F.Bahçe için iyi bir antrenman maçı oldu. Zaman zaman 4-5 hatta 6 kişiyle pres yaptılar. Süresini biraz daha arttırmaları gerekir.

H H H

Pedro eğer F.Bahçe takımı iyi organize olursa hem çok gol atar hem de çok attırır.

Ama onu hem anlayacaksın ve hem de yardımına gideceksin.

Ceza alanında da rakiple başa baş bırakacaksın. Bak sen o zaman Pedro'ya!

Attığı goldeki işlem herkese kolay geliyor ama değil. Çok kaliteli iki hareketle golünü attı. Maçta hakemi zorlayacak bir şey olmadı.

Kayserispor'un bu oyunuyla bütün hakemler iyi iş yapar.