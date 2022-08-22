Müthiş pres

Maç başlıyor, Beşiktaş takımı sahaya çok iyi yayılıyor.

Hem enine hem boyuna dikdörtgeni çok iyi kullanıyor.

Her tarafta pres yapıyorlar.

Karagümrüklü futbolcular kafalarını kaldıramıyorlar. Siyah-beyazlı futbolcular aldıkları topları çok iyi kullanıyorlar. Bu arada gol geliyor, toplar direklerden dönüyor. Yani yarım saatte maç 4-0 olabilir.

Devre 2-0 bitiyor. İlk yarının 2 tane adamı var. Biri N'Koudou biri Salih.

Müthiş işler yapıyorlar. Beşiktaş'ın iyi olmasının sebebi Karagümrük'ün çok kötü olması mı yoksa o müthiş presle rakibe top oynatmaması mı?

Bence 2. şık. Allah var Beşiktaş iyi pres yapıyor, iyi basıyor.

İkinci yarı başlıyor. Beşiktaş takımı yine istekli ama 4 yapamıyor. 4 yapamayınca da Alanya maçının psikolojisi var ya hani 3-3'lük maç, golü yiyorlar. Golü yiyince de bir gerilme başlıyor.

Zemin çok iyi. Onun için de futbolcular sahada istediklerini yapabiliyorlar.

H H H

Dakika 70'ten sonra da Karagümrük "Nasıl olsa maç gitti, ne koparırsam kar" diyor.

Hücuma çıkıyorlar. İşte burada Beşiktaş'ın Karagümrük'ün arka tarafından faydalanması lazım.

Ama dedim ya bir gerginlik oluyor, o işi yapamıyorlar. Yalnız siyahbeyazlıları yedek kulübesi de bu işi yapmaya fazla müsait değil.

Maçın sonu yaklaştıkça Beşiktaş gereksiz işler yapmaya başladı.

Hala tam saha pres yapıyorlar. Top kaleciye gidiyor, stopere gidiyor 2 kişi koşuyor. Sen kendi yarı alanına gel. Kalene çok yaklaşma. Diri kal, Karagümrük'ün arkasına git. Senin yedek kulübende aman aman değil. Bunu sahanın içinden birinin yapması lazım. Öyle bir adam var mı? Yok. Yani takımın lideri yok.

Beşiktaş'ın kaybı bu. Kenarda teknik adam bir yere kadar hakim olabilir.

Kenardaki teknik adamın saha içinde elinin kolunun olması lazım.

Bu dakikalarda artık Beşiktaş 3-1 öndeyken ayağa top yapıp, rakibi sinirlendirmesi lazım. Rakip faul yapacak, oyun duracak kendine geleceksin. Yoksa 90 dakika boyunca futbol takımının arabası 100 km gitmez. Bazen 40-50'ye ineceksin, bazen 140'a çıkacaksın.

4. golü attılar ama rakip 2'yi bulsa işler terse dönerdi.

Hakem fazla zorlanmadan maç yönetti. İki takımda da art niyetli futbolcular yoktu. Futbol oynamaya çalıştılar o da hakemin işine yaradı.