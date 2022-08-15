Mahkum oynarsan

Maç başlıyor, bir bakıyoruz Beşiktaş takımı, Alanyaspor'un sağ tarafını otobana çeviriyor. Özellikle Ghezzal, 40-50 metrelik toplarla Nkoudou'yu pozisyona sokuyor. Alanyaspor takımı darma duman ve maç 3-0 oluyor. Bu skora gelene kadar Alanya Teknik Direktörü Farioli sanki bir seyirci gibi kenardan seyrediyor. Hiçbir önlem almıyor. 3-0'dan sonra uyanıyor oraya kademe yapıyor, yer değiştiriyor ve oyun biraz dengeye geliyor. İlk yarı 3-0 bitse siyah-beyazlılar 2. yarıya rahat çıkacaklar. 3-1 oluyor, bir de 10 kişi kalıyorlar. İkinci yarı Beşiktaş Teknik Direktörü İsmail enteresan değişiklikler yapıyor. Bu değşiklikler yorgunluktan mı sakatlıktan mı.

Beşiktaş'ı mahkum oynatmaya başlıyor. Maçın şekli değişiyor. Genele baktığımızda Alanyaspor eski Alanyaspor değil. 3-0'dan sonra canı yanınca biraz top oynamaya başlıyorlar. Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri geri gide gide kalecinin önüne geldiler. Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi. Hakem nasıldı derseniz, kötü değildi. Çok kötüydü. Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.