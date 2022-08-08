Karpuz yetişir!

Şu ana kadar seyrettiğim maçların içinde en iyisi diyebilirim... İki takım da iyi işler yaptılar. Galatasaray da Antalyaspor da "Biz lige hazırız" mesajı verdiler. Bir de bunu Antalya'nın sıcağında ve de neminde oynadılar. İki tarafa da maç gitti geldi. Galatasaray'a daha gelecek oyuncular var. Şu görülüyor ki Galatasaray bu sene şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak. Aynı cümleleri Antalya için de söyleyebilirim. Nuri Şahin de Antalyaspor'a kişilikli futbol oynatıyor. Nokta transferler yaptılar, boş yere para harcamadılar. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim; bu kadar paralar verip transferler yapıyorsunuz ancak bu zeminde ancak karpuz yetişir. Yazık değil mi futbolculara. Bu tip zeminler sakatlık getirir. Sakın bana "Antalya sıcak hakim olamıyoruz" gibi şeyler söylemeyin. İspanya'nın Barselona şehri Antalya'dan daha soğuk değil. Bakın bakalım stadın zeminlerine... Ayıp oluyor!

Okan takıma belli bir şeyler vermiş, bu gözüküyor... Daha da verecektir herhalde. Keyifli bir maç oldu. Çok tartışılacak bir penaltı kararı var. Antalyalı oyuncu belki 'kendimi atayım' diye uğraşacaktı ama Muslera'nın hem dizden hem de elden teması görünüyordu. Hakem Atilla Karaoğlan'ın da görüş açısı iyiydi. Belki tereddüt etmeden pozisyonu verdi. Gösterdiği sarı kart da doğruydu. Antalyaspor, Galatasaray defansının sağ tarafına iyi çalıştı ve oradan bayağı pozisyona girdiler. İkinci yarı, 25 dakika Galatasaray'ın orta alanı iş yapmadı. Sonra yine oyun dengelendi. Maçın geneline baktığınız zaman hangisi kazansaydı diğerine yazık olurdu. Gomis'in golüyle Galatasaray kazandı, Antalya'ya yazık oldu!