Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise sağlık durumu ve son bilgiler ile ilgili arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Ahu Tuğba son hali ve sağlık durumu nasıl? | Ahu Tuğba kaç yaşında, evli mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba hayatı ve sağlık durumuna ilişkin detayları sizler için derledik.

AHU TUĞBA SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Mayıs ayında taburcu olan ve "Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum" diyen Ahu Tuğba, hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istedi. Ahu Tuğba'nın hastalığına veya güncel sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir farklı detay yer almadı.

AHU TUĞBA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu.

Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynamıştır.

Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Miami'de kızıyla beraber yaşamaktadır. 1987 yılında müzik albümü yaptı.