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Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi?

Yol Arkadaşım 2, ilk filmin ardından izleyicilerden tam not aldı. Film hayallerinin peşinden giderken, hayatın gerçekleriyle karşılaşacak olan Onur ve Şeref'in hikayesine odaklanıyor. Film ile ilgili arama motorlarında araştırma yapanlar Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 23:05
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Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi?

İlk filmin devamı olan Yol Arkadaşım 2 çekildiği atmosfer ve konusu dolayısıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel otururken komedi severler Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım 2 ne zaman, nerede çekildi? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Ezgi Eyüboğlu

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