Derbi ateşi

Galatasaray için Gaziantep FK karşılaşması neredeyse formaliteden ibaretti. Sabaha kadar oynansa sarı-kırmızılı takımın kazanacağı bir maç seyrettik. Galatasaray antrenman havasında geçen doksan dakikayı yıpranmadan tamamladı. İki takım arasında büyük sıklet farkı var. Trabzonspor ve Başakşehir'i bir tarafa koyarsak üç büyükler ile diğer takımlar arasındaki makasın fersah fersah açıldığını herkes görüyor. Futbolcu ve teknik adam kalitesi son derece sınırlı bir ligimiz var ama bu başka bir yazının konusu. Gelelim derbiye... Büyük seyirci avantajıyla derbilerde ev sahibi takımları hep bir adım önde görürüm. Elbette bu ev sahibinin mutlak favori olduğu anlamına gelmiyor. Klişe olsa da gerçek değişmez. Derbilerde üç sonuç da normaldir. Üstelik bu derbi Mourinho'nun ve Osimhen 'in ilk derbisi... Fenerbahçe'de Djiku ve Amrabat ilk on bire göz kırpıyor. Galatasaray'da İcardi kesinlikle yok.



Jakobs ve Sallai'yi ilk on birde bekliyorum. İki teknik adam da şapkadan tavşan çıkarabilir. Ama asıl taktik savaşı maç içinde yaşanacak. Tansiyonu yüksek olsa da futbol kalitesi çok yükselmeyen, mücadele dozu üst seviyede bir derbi bekliyorum. İddia tabiriyle üst bitmez! Unutmadan, A Spor'da cumartesi gün boyu derbi özel yayınımız var. Ekran başına bekliyoruz.





GIO'NUN KULÜBESİ

Giovanni Van Bronckhorst Sivas mücadelesinin ardından Trabzonspor maçında da kapalı savunmaya karşı etkili çözüm üretemedi. Aslında elinde çok önemli hücum silahları olsa da oyun planı ve alternatif arayışında eksik kaldı. Bunda oyuncu seçimi ve değişikliklerdeki hataları rol oynadı. Ancak Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı kulübe zaafı. Siyah-beyazlılar hem kadro derinliği, hem de ilk on bir ile yedek kulübesi arasındaki kalite farkı açısından üç büyükler içinde en sıkıntılı takım konumunda. Bu zaaf özellikle Avrupa ligi sürecinde yıpratıcı olacaktır. Devre arasında muhtemelen bazı takviyeler yapılabilir ama Ocak sonuna kadar ligde zirveyle aradaki puan farkının açılmaması büyük önem taşıyor. Dolayısıyla hem oyuncuları ekonomik şekilde kullanması gereken Hollandalı teknik adama, hem de sağlık ekibine ciddi görev düşüyor. Galatasaray'da Osimhen olmazsa, İcardi, olmadı Batshuayi var. Fenerbahçe'de Dzeko, En- Nesyri ya da Cenk Tosun... Peki, Beşiktaş? İmmobile'ye bir şey olsa 17 yaşındaki Mustafa ve 19 yaşındaki Semih sizi nereye kadar taşır? Cevabı zor!



SİFTAH PEŞİNDE

Trabzonspor bay haftası ve ertelenen karşılaşma nedeniyle üç maçta üç puana takılıp ligin alt sıralarında kaldı. Bu görüntü yanıltıcı olsa da takımın bazı yapısal sorunları bulunduğunu sezon başından beri söylüyoruz. İşte tam bu noktada Şenol Güneş'i zor bir mesai bekliyor. Neredeyse doksan dakika bir kişi eksik oynanan Beşiktaş derbisi moral veren bir başlangıç oldu. Elbette ilk maçların, hele bir de derbi olunca ekstra motivasyonla oynandığını biliyoruz. Şenol Hoca bu ivmeyi yakalamışken işi sıkı tutacaktır. Kayseri maçında bordomavili takımdan "çok net" bir galibiyet bekliyorum. Çok net derken sadece skor değil, oyun olarak da tatmin edici bir futbolu kastetmek istedim. Okay ve Saviç formda. Uğurcan'ı artık söylemiyorum bile. Ofansif üretkenlik adına sıkıntılar bulunsa da mevcut şartlar Kayseri'yi geçmek için yeterli olacaktır. Trabzonspor ilk galibiyetini alır! Nasıl aldığı gelecek haftalar için işaret olacak.